LachGAS-boete goedgekeurd in Gentse gemeenteraad Erik De Troyer

19 november 2019

19u55 0

De Gentse gemeenteraad heeft zopas de GAS-boete goedgekeurd voor het gebruik van lachgas. De voorbije maanden is lachgas bij jongeren aan een opmars toe. Het gas is vrij te krijgen in supermarkten, bijvoorbeeld als ampullen voor slagroomspuiten, maar wordt vaak gebruikt om een roes op te wekken. Aan de Zuid en in andere parken worden regelmatig grote hoeveelheden van dergelijke ampullen gevonden. Tot nu toe stond de stad daar machteloos tegenover.

Wie in de supermarkt ampullen koopt voor gebruik in de keuken hoeft zich geen zorgen te maken. Enkel wie ampullen verkoopt of bezit voor oneigenlijk gebruik riskeert een boete. Die bedraagt 120 euro voor een meerderjarige en 60 euro voor minderjarige.