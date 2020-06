Laatste twee gashouders in Vlaanderen worden deel van nieuw park Jill Dhondt

22 juni 2020

17u58 0 Gent Achter het Rabotpark liggen de laatste twee gashouders van Vlaanderen. De Stad Gent krijgt 2,9 miljoen euro van de Vlaamse Overheid om de monumentale constructies te restaureren, en te integreren in een nieuw park. De ene gashouder zal hersteld worden in haar oude glorie, en de andere uitgehold en voorzien van een groot doek om films te tonen in openlucht.

Tussen de appartementsblokken en de sociale woningen op de Tondelier-site komt er nog een groot park, het tweede grootste park van Gent na het Citadelpark. De oude gashouders zullen deel uitmaken van die nieuwe rustplek. Eén van de twee gashouders zal volledig heropgebouwd worden met originele materialen. De houten constructie zal hersteld worden met een nieuw dak en een stalen skelet daarbovenop. Een deel van het dak, 27.000 klinknagels rijk, zal open blijven zodat bezoekers van buitenaf naar de houten balkstructuren in de cilinder kunnen kijken. De tweede gashouder zal een ontmoetingsplek worden. De 7 meter hoge en 33 meter brede kuip zal met aarde gevuld worden en de hellingen bezaaid met gras. De bovenste ring van de bakstenen kuip zal dienen als zitbank. In de kuip zullen buurtevenementen doorgaan waaronder filmvertoningen op groot scherm.

De Stad Gent ontvangt een premie van 3 miljoen euro van het Agentschap Onroerend Erfgoed voor de restauratie van de gashouders. De werken worden normaal tegen begin 2021 afgerond.

Het verleden naar de stad brengen

De twee gasthouders zijn de allerlaatste overblijfselen van de gasfabriek Tondelier, die daar in 1880 gebouwd werd. De ‘tondeliers’ gingen decennialang van straatlantaarn naar straatlantaarn om de stad van licht te voorzien. In 1900 nam Stad Gent de fabriek over en in 1940 stopte de gasproductie op de Tondeliersite om te verhuizen naar de Farmanstraat. Veertig jaar geleden later de gasfabriek neergehaald, enkel de twee gashouders en hun pomphuisjes bleven overeind. Vanaf begin volgend jaar kunnen de Gentenaren één ervan in herstelde glorie bewonderen, en ontspannen in de andere.