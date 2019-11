Laatste Rabottoren weg in het voorjaar Sabine Van Damme

19 november 2019

13u39 3 Gent De laatste woontoren aan het Rabot gaat in het voorjaar tegen de vlakte. Daarmee word het einde van een tijdperk ingeluid, een tijdperk waar veel uit geleerd is. In de plaats komt een nieuwe, lagere woontoren, zoals er intussen al drie zijn neergezet.

Aan het Rabot werden meer dan 40 jaar geleden drie hoge woontorens neergepoot voor ‘sociale huisvesting’. Hetzelfde gebeurde overigens in Nieuw Gent, met hetzelfde resultaat: veel problemen, vereenzaming en sociale isolatie. Na 40 jaar waren de blokken compleet uitgeleefd. De eerste twee werden al gesloopt en zijn intussen vervangen door drie lagere torens. Vanaf februari zal ook de laatste toren gradueel verdwijnen. Verdieping per verdieping wordt die gesloopt, nadat het asbest is verwijderd, net zoals bij de voorgaande torens gebeurde. Ook deze toren wordt dan vervangen door een lager en meer open exemplaar, met 140 appartementen.