Laatste keer ‘lange’ Winterfeesten Sabine Van Damme

11 september 2019

12u14 0 Gent De Gentse Winterfeesten starten op 7 december, en het is de laatste keer dat ze in deze vorm georganiseerd worden. Volgend jaar duren ze sowieso een week korter, en er wordt gezocht naar een nieuwe organisator.

Het stond in het bestuursakkoord, en het wordt nu ook uitgevoerd. De Gentse Winterfeesten 2019 – 2020 gaan nog door zoals we ze kennen, en lopen van 7 december tot 5 januari, 4 weken dus. Nog voor de start van die feesten lanceert de stad een oproep om een organisator te vinden voor de komende jaren. Grootste wijziging: de Winterfeesten mogen maar 3 weken meer duren. Dat scheelt uiteraard een pak aan inkomsten voor de kraampjes-uitbaters, maar dat maakt dat ook de organisator de huurprijzen voor die kraampjes lager zal moeten zetten. En die organisator betaalde jaarlijks 50.000 euro aan de stad om de Winterfeesten te mogen organiseren. “Het kan zijn dat we dat bedrag omlaag moeten halen, of dat het zelfs helemaal wegvalt, dat moeten we nog berekenen”, zegt Feestenschepen Annelies Storms na een vraag van Karlijn Deene (NV-A). “Er staan ook nog enkele werkpunten op de agenda, die we bij de volgende Winterfeesten anders willen, onder meer rond mobiliteit.”