Laatste kans voor Overpoort, met maximaal 2.000 studenten: “Als het nog eens uit de hand loopt, sluit ik de straat” Sabine Van Damme

22 september 2020

12u38 4 Gent Na overleg tussen de burgemeester en de politie is er een akkoord over de Overpoortstraat. Er komt een maximumcapaciteit van ongeveer 2.000 feestvierders, en er wordt strenger opgetreden, met boetes. Loopt het nog eens uit de hand, dan gaat de straat onherroepelijk dicht.



Na taferelen in de nacht van maandag op dinsdag, met grote groepen feestende studenten, zonder mondmasker, elkaar omhelzend en kussend, grepen stad en politie in. De straat werd diezelfde nacht nog afgezet, er mocht geen extra volk bij. Tijdens een overleg deze voormiddag met stad, politie en cafébazen, is besloten de Overpoort nog een allerlaatste kans te geven.

Niet rondhangen

Er komt een maximumcapaciteit voor de straat, er mag niet meer volk binnen dan er stoelen zijn. Rondhangen op straat zal dus niet meer mogen, en vol is vol. Als het nodig is, zal de straat fysiek worden afgesloten om geen extra volk toe te laten. Ook de cafébazen is op hun verantwoordelijkheid gewezen, zij zijn verantwoordelijk voor wat gebeurt op hun terras. En er zullen boetes worden uitgeschreven voor wie de regels niet volgt.

We zullen ook extra ogen op het terrein voorzien om alles te monitoren en de studenten te informeren Burgemeester Mathias De Clercq

“We zullen ook extra ogen op het terrein voorzien om dat te monitoren, en de studenten te informeren”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Studenten moeten beseffen dat ze ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Er is veel mogelijk in onze stad, maar dan moeten de maatregelen wel gerespecteerd worden. Wat gisterenavond gebeurde, is echt niet voor herhaling vatbaar. Het zijn moeilijke tijden voor iedereen, iedereen moet inspanningen doen, ook studenten. We maken extra terrassen mogelijk, maar alles moet dan wel op een veilige en verantwoorde manier gebeuren. Als het echt niet gaat, zal ik niet aarzelen om de Overpoort te sluiten.”

Cafébazen

De cafébazen werden ook betrokken bij het Overpoortoverleg, en begrijpen de beslissing. “Het was nodig en het is goed dat er is ingegrepen”, zegt Tim Joiris van de Gentse Tappers vzw, die de Overpoortcafés vertegenwoordigt. “Anderzijds was het ook te verwachten dat dit zou gebeuren. Maar het is logisch dat er bij iets nieuws moet geëvalueerd en bijgestuurd worden. Het is dus goed dat er ook overleg is geweest.” Dat er een deel van de verantwoordelijkheid bij de cafébazen wordt gelegd, is logisch. “We moeten nu onze terrassen fysiek afbakenen, en allemaal onze maximumcapaciteit doorgeven. Het aantal zitplaatsen dat elke zaak binnen én buiten heeft, dus. Op basis daarvan zal de maximumcapaciteit van de straat worden bepaald, en de politie zal erop toezien dat er niet meer volk in de straat komt dan er stoelen zijn.” Joiris is blij dat de straat niet onmiddellijk gesloten wordt. “Dat is volgens mij ook gewoon geen optie. Waar moeten al die studenten dan heen?”