Laatste dag van de koppelverkoop: gekte voor de storm Jill Dhondt

02 januari 2020

18u15 0 Gent Hoewel de hemel een hele dag grijs kleurde, zag het toch zwart van het volk in de Gentse winkelstraten. Heel wat kerstmarktgangers werden verleid om een kijkje te gaan nemen in de hoopjeshoeken, anderen kwamen met voorbedachte rade.

“Vandaag was top”, zegt Julie, storemanager van de Bellerose, tevreden. “Het was drukker dan gewoonlijk. Ik heb het gevoel dat veel klanten dachten dat de solden vandaag al gestart waren. En toch zal het morgen nog drukker worden, dan zien we de echte soldenkloppers binnenkomen.”

Eén van de winkeliers in de Hoogpoort kan daarvan meespreken. “Vandaag was het tamelijk druk maar dit weekend zal de storm echt losbarsten. Ik heb al telefoons gekregen van klanten die vroegen wanneer de solden precies begonnen. Ze wouden er als eerste bij zijn om koopjes mee te nemen naar huis.”

Koppelverkoop interessanter dan solden

Hoewel de solden meer zielen trekken, vinden veel winkeliers de koppelverkoop toch interessanter. “In onze winkel hebben we maar een beperkt aantal stuks”, geeft de winkelierster uit de Hoogpoort aan. “Wat weg is, is weg. Hoe vroeger je erbij bent, hoe beter.”

Sabine Lemmens volgde dat voorbeeld. Speciaal voor de koppelverkoop zakte ze met haar twee dochters en een vriendin af naar het centrum van Gent. Na een bezoek aan meerdere ketens in de Veldstraat en de Langemunt keerde ze tevreden terug naar huis. “We zijn er elk jaar vroeg bij”, zegt ze. “Meestal heb je een betere keuze tijdens de koppelverkoop dan tijdens solden. Sommige winkels bieden al kortingen aan van 50 procent, hoewel je goed moet zoeken. De meeste gaan maar tot 30 procent.”