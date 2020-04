Laagvliegers gevat op rustige Gentse wegen: tot 124 kilometer per uur in bebouwde kom Wouter Spillebeen

01 april 2020

15u51 0 Gent “Het feit dat er minder verkeer op de wegen is, is geen uitnodiging om de verkeersveiligheid in het gedrang te brengen”, zegt de Gentse politie nadat ze dinsdag enkele snelheidsduivels betrapten. Een van hen reed maar liefst 124 per uur in de bebouwde kom.

De wegen zijn opvallend leeg nu zo veel mogelijk mensen van thuis werken. Sommige chauffeurs die toch nog de baan op gaan, zien dat kennelijk als een kans om veel te snel te rijden. Daarom organiseerde de politie dinsdagnamiddag en -avond snelheidscontroles op twee locaties: de Nieuwevaart en Dok-Noord. Op beide locaties is de maximumsnelheid 50 kilometer per uur.

Rijbewijs kwijt

Van de 1.886 wagens die aan de flitscamera passeerden, reden er 46 te hard. “Er werden snelheden geregistreerd die absoluut niet thuishoren in de bebouwde kom”, aldus de politie. “In de Nieuwevaart werd een personenauto aan 124 kilometer per uur geflitst, in Dok-Noord noteerden we een topsnelheid van 95 per uur.” In totaal moeten 7 chauffeurs hun rijbewijs een tijdje afgeven. “Het feit dat er beduidend minder verkeer op onze wegen is, mag geen uitnodiging zijn om de verkeersveiligheid van wie zich toch nog moet verplaatsen in het gedrang te brengen”, volgens de politie.

Maandag en dinsdag werd er ook gecontroleerd op de naleving van de coronamaatregelen. De politie schreef 130 pv’s uit, waarvan 38 voor samenscholing en 66 voor niet-essentiële verplaatsingen. Daarnaast kregen 39 personen een waarschuwing, waarvan 13 voor samenscholing en 14 voor onnodige verplaatsingen.