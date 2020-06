Kwart miljoen euro voor ‘alternatief voor Gentse Feesten’, maar wat moet dat dan zijn? “Wij wachten op de veiligheidsraad van 8 juli om te beslissen wat we doen” Sabine Van Damme

10 juni 2020

16u56 0 Gent Zoals het stadsbestuur eerder al had beloofd, krijgen de Gentse Feestenorganisatoren toch subsidies dit jaar, ook al zijn er officieel geen Gentse Feesten. Zo wil de stad de continuïteit van hun werking garanderen. Maar er was ook extra geld voorzien om een ‘creatief alternatief’ te voorzien, en daar gaan alle pleinen – behalve PoléPolé – gretig op in. Wat dat alternatief dan zal zijn, is niet duidelijk.

Geen Gentse Feesten, het blijft pijn doen bij heel veel Gentenaars. De stad doet een poging om een alternatief te voorzien, maar een alternatief voor de Gentse Feesten, dat bestaat eigenlijk niet. Toch lieten alle pleinen weten er hun best te zullen voor doen. Ze kunnen daarvoor 30% van hun voorziene subsidiebudget krijgen, maar ze moeten dan wel bewijzen dat ze er kosten voor hebben gemaakt. Bedoeling is dat ze zo artiesten kunnen steunen, want die delen eigenlijk nog het meest in de coronaklappen.

PoléPolé doet niet mee met het alternatief circuit. “Ik zou niet weten hoe”, zucht Jo Bonte. “Om te beginnen is bij ons iedereen technisch werkloos. Wie zou dan dat alternatief moeten maken? Ik zou het al moeten uitbesteden aan een bedrijfje, en dan heb ik al te weinig budget. En welke artiesten moet ik dan steunen? Kies ik de ene, dan is de andere kwaad. Bovendien heeft ons publiek al lang andere dingen gepland in de periode van de Gentse Feesten. En we zullen overspoeld worden met online alternatieven van van alles. Wat moeten wij daar komen tussen doen? Wat wij programmeren, kan je gewoon op YouTube vinden. Dus nee, ik zie dat niet zitten. Bovendien hebben we de handen meer dan vol met de heropening van de 10 cafés en de opbouw van PoléPolé Beach. Als we daarmee al break even draaien, zal het goed zijn.”

Veiligheidsraad

De anderen willen wel, maar het blijft moeilijk om concreet te zijn. Annelies Storms wil graag weten wat iedereen gaat doen tegen 1 juli, maar de veiligheidsraad komt pas terug samen op 8 juli. “Uiteraard wachten wij op die maatregelen”, zegt bijvoorbeeld Tineke De Rijck van de Korenmarkt. “Mogen we een podium zetten? Mag het niet? Mag straatanimatie? Zolang we dat niet weten, kunnen we ook niet plannen. We willen zeker wel meewerken aan het digitaal platform dat de stad ter beschikking stelt, maar iets op het plein zou ook wel leuk zijn. Alleen al om de noodlijdende horeca te steunen. En wij zijn een dekenij, we willen dus ook graag de lokale handelaars betrekken. Maar daarvoor hebben we dus het wetgevend kader nodig.”

Ook Ivan Saerens van Sint-Baafsplein heeft gezegd wel te zullen meedoen, maar wat hij dan juist zal doen, weet ook hij nog niet. “Logisch, we moeten ons houden aan de richtlijnen van de veiligheidsraad, maar die komt pas 8 juli weer samen. Hoe moet ik dan nu al weten wat ik ga doen? Een alternatief op het Sint-Baafsplein komt er al zeker niet. Het sop is de kool niet waard als er geen volk mag komen. Bovendien, als je iets doet voor 100 man staat er binnen de kortste keren toch 1.000 man. Dat is gevaarlijk. En het zal ook nooit toegelaten worden. Dus ik weet het nog niet, wat wij gaan doen. We bekijken het.”

Binnen

Intussen organiseren wel steeds meer ‘kleine initiatieven’ toch binnenspektakels in de Feestenperiode, met weinig publiek, maar beter dat dan niks. De Koenfeerance van Pierke, die als eerste aankondigde toch te zullen spelen, was in een mum van tijd uitverkocht. Het publiek snakt dus naar feesten, al zijn het dan minimale.