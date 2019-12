KVHV ook verbannen uit stadsgebouwen Sabine Van Damme

16 december 2019

19u57 0 Gent Nu studentenvereniging KVHV geschorst is aan de unief, zijn ze tijdelijk ook niet meer welkom in de gebouwen van de stad Gent. Dat antwoordde onderwijsschepen Elke Decruynaere aan raadslid Hafsa El-Bazioui.

In principe kan elke erkende studentenvereniging ook gebouwen van de stad huren voor hun activiteiten. Maar nu de UGent het KVHV geschorst heeft, zijn ze dus ook niet meer welkom in de stadsgebouwen, en dat zolang de schorsing loopt. Dat is voorlopig 2 maanden, al kan die straf met 3 maanden worden verlengd. KVHV gebruikt jaarlijks de grote zaal van het Gravensteen voor een grote cantus. Aanleiding is nog steeds het Hoeybreghs-debacle.