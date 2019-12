KVHV distantieert zich niet van lezing Hoeyberghs: “We zijn al langer een doorn in het oog van de rector” HLA

12 december 2019

22u50

Bron: Schamper, Facebook 14 Gent Het Gentse Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV) laat weten zich niet te distantiëren van de seksistische uitspraken die Jeff Hoeyberghs deed tijdens een lezing georganiseerd door de studentenvereniging: “(...) Wat wel duidelijk is, is dat dit een ideale stok is waarmee het KVHV eindelijk van de universiteit verdreven kan worden. We zijn sinds het Dries Van Langenhove-debacle al langer een doorn in het oog van de rector, en die ziet deze heisa nu als een ideale manier om te doen wat hij al langer wou”, klinkt het op Facebook.

Het Bestuurscollege van de Gentse universiteit buigt zich morgen over de kwestie, maar het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK), de koepelorganisatie van politieke studentenverenigingen, sprak zich vandaag al uit. Zij leggen KVHV een schorsing van minstens twee maanden op en indien de vereniging zich niet distantieert van de uitspraken komen daar nog minstens drie maanden bij, meldt het studentenblad Schamper. Een schorsing bij het PFK houdt onder meer in dat de vereniging geen gebruik mag maken van universiteitslokalen en -materiaal en geen subsidies ontvangt. Een schorsing door het Bestuurscollege houdt onder meer in dat de vereniging zijn stemrecht verliest op de algemene vergadering van de Ugent.

De rechtse studentenvereniging laat nu dus weten zich niet te willen distantiëren: “Ten eerste hebben wij geen controle over de inhoud. We laten de spreker vrij zich te uiten op elke manier hij genoodzaakt voelt, en zorgen niet voor talking points, scripts of een gedragscode qua houding of stijl. Ten tweede achtten wij het verplicht distantiëren als organisator een gevaarlijk precedent. Impliceert dit dat elke mening geuit aan de UGent waar er geen afstand van wordt gedaan, de hare is? Is een organisator verantwoordelijk voor de uitlatingen van een spreker en sterker nog, moet hij dezelfde uitlatingen delen?”

Bekijk ook: