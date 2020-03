Kurt Burgelman zit - voorlopig - vast in Vietnam en roept op: “Blijf thuis en spaar uw geld. Boek optredens, ga eten en drinken zodra het weer veilig is” Sabine Van Damme

16 maart 2020

11u44 54 Gent Kurt Burgelman en zijn vriendin zitten in Vietnam, en weten niet wanneer ze daar weer weg kunnen. Toch wil de zanger zijn steentje bijdragen aan de situatie thuis. Op zijn facebookpagina ondersteunt hij mee de algemene oproep: “Blijf in uw kot, en boek artiesten, ga eten en drinken en feesten zodra het weer veilig is, maar niet nu.”

Kurt en zijn vriendin Evelien zitten momenteel in de Vietnamese hoofdstad Hanoi, maar zaten daarvoor al enkele dagen vast in Ninh Binh, een streek met mooie natuur in het noorden van het land. “Maar daar kregen we plots het bericht dat we niet meer weg mochten, omdat daar iemand had gelogeerd die mogelijk besmet was. De politie bewaakte de uitgang van het hotel. Na twee dagen bleek de uitslag van die besmetting negatief, en zijn we daar zo snel mogelijk vertrokken. In principe hebben we een vlucht naar huis op woensdag, maar we hebben er geen idee van of die doorgaat of niet. Een andere vlucht boeken willen we niet, want momenteel worden woekerprijzen gerekend. Bovendien hebben we geen zin om tussen panikerende Europeanen op de luchthaven te gaan zitten, we willen hier vooral niet in quarantaine gezet worden.”

De situatie in Vietnam blijkt een stuk beter onder controle dan die bij ons. “Iedereen heeft hier mondmaskers, die zijn nog massaal beschikbaar. Hier leven nochtans 95 miljoen mensen. Er staat ook letterlijk overal handgel om handen te ontsmetten. Alle mogelijke plaatsen die het bezoeken waard zijn, zijn wel gesloten. De mensen zijn vriendelijk, al merken we wel dat sommige winkels geen blanken meer binnenlaten. Het aantal besmette mensen ligt ook nog echt laag. Het is hier dus veilig, maar we weten natuurlijk niet hoe het hier zal evolueren. Als plots alles sluit, kunnen we nergens meer slapen. En ik heb drie kinderen. Dus ja, we willen graag naar huis, en liefst snel. Ook al weten we dat in België het leven ook stil ligt, we zijn dan toch liever thuis.” (Lees verder onder de foto)

Burgelman vindt ook dat de Gentenaars – of eigenlijk iedereen – hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Daarom postte hij op Facebook een filmpje, een oproep naar alle fans van BiezeBaaze en PartieParty, om thuis te blijven. “Blijf in uw kot. Spaar uw geld. En boek artiesten en ga eten en feesten als het weer veilig is. Alleen zo kan dit virus ingedamd worden.” Ook voor hemzelf worden het barre tijden. “Ik had een agenda vol optredens. Die zijn uiteraard allemaal geannuleerd. Dus valt mijn inkomen weg. Dat zal zo zijn voor alle artiesten, voor alle horecamensen, en voor vele anderen. We kunnen echt alleen maar hopen dat mensen nu massaal gaan thuiszitten, en dat gedrag achteraf compenseren met dubbel zoveel uitgaan en feesten en artiesten boeken. Maar pas als het weer veilig is.”

Voor wie de wekelijkse columns van Kurt leest: er is wifi in Hanoi, hij kan wel blijven schrijven.