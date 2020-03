Kurt Burgelman zet elke dag een nieuwe song online: “Horen dat mensen daar vrolijk van worden, doet deugd” Sabine Van Damme

23 maart 2020

16u23 0 Gent Vandaag voor de derde dag op rij: een nieuw nummer van Kurt Burgelman op Facebook. Voor de derde keer al gaat het over corona. “Ik ben van plan dit elke dag te doen, al zal het niet elke dag over corona gaan”, zegt de zanger van BiezeBaaze. “Ik kreeg op de eerste nummers massaal veel reacties. Blijkbaar hebben mensen er dus iets aan.”

Het eerste coronanummer dat Kurt op Facebook plaatste, kwam er net nadat hij uiteindelijk terug geraakt is uit Vietnam, waar hij op reis was. In het nummer – in ’t Gents uiteraard – klinkt vooral bezorgdheid door. Het tweede (bij dit artikel gevoegd) was meteen een stuk vrolijker en luchtiger. ‘mijn rekeningen staan in ‘t rood dus online shoppen ‘goa niemier’ - 't wordt tijd dat die miserie stopt - ik zit al dagen zonder bier’, bijvoorbeeld. Het nummer ging online door het dak. Meer dan duizend reacties, honderden keren gedeeld, massaal bekeken. “Ik hoorde van veel mensen dat ze blij werden van dat nummer, dat ze eindelijk nog eens konden lachen in deze barre tijden. Als iemand uit de zorg laat weten dat dit liedje voor een glimlach zorgde na een zware dag, dan doet dat deugd. Na het liedje over ‘afstand houden’ kreeg ik een reactie van iemand die in de Carrefour werkt, dat hij dat nummer in de winkel ging laten draaien. Dat de mensen dan misschien eindelijk echt afstand zouden houden. Voor zo dingen doe ik het. Dus heb ik besloten om elke dag iets online te zetten. De mensen vroegen ook om meer. En het is toch niet dat ik ergens moet gaan optreden of zo he. Het zal niet altijd over corona gaan natuurlijk. Ik ga ook een paar van de nieuwe BiezeBaazesongs online zetten. We wilden voor de Gentse Feesten een nieuwe cd opnemen, maar dat zal uiteraard niet meer lukken. Dus neem ik er thuis een paar akoestisch op, en laat ik die al op de wereld los.”

Elke voormiddag een nieuw nummer op de Facebookpagina van Kurt Burgelman.