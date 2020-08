Kurt Burgelman neemt lockdown-cd op, dochter Noor zingt backing vocals in Sabine Van Damme

07 augustus 2020

15u37 0 Gent Sluit een artiest op in zijn kot, en hij vindt daar wel iets uit om op de wereld los te laten. Dat was in elk geval zo bij zanger Kurt Burgelman. Die heeft gedurende de lockdown (quasi) Sluit een artiest op in zijn kot, en hij vindt daar wel iets uit om op de wereld los te laten. Dat was in elk geval zo bij zanger Kurt Burgelman. Die heeft gedurende de lockdown (quasi) elke dag een nieuw nummer gemaakt, soms eigen werk, soms Gentse vertalingen van bestaande liedjes. Daar komt nu een cd van, met dochter Noor in een glansrol.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Burgelman leeft in normale tijden aan een tempo van meer dan 200 optredens per jaar, solo, met BiezeBaaze, met covergroep PartieParty of met andere groepen. Het laatste half jaar viel dus dik tegen voor hem, in alle opzichten. Zoals zovele artiesten zag hij zijn activiteiten en dus ook zijn inkomsten herleid tot nul, en van de subsidies voor de cultuursector zal ook geen euro tot bij hem geraken. Maar in plaats van niks te doen, vond Kurt er niet beter op dan een nummer te schrijven over de lockdown. En de dag erna nog één. En dan maar meteen bijna elke dag van de lockdown. De reacties waren overweldigend. (Lees verder onder de foto)

“En dus maak ik nu een solo-cd met lockdownnummers”, vertelt Kurt. “Ik heb er 10 uitgekozen, en die worden nu in de studio ingezongen. Over goed twee weken zal de cd klaar zijn, en zal hij verkocht worden via mijn website. Er komt ook een single uit van die cd, maar ik weet nog niet juist welke.” Een titel voor de cd is er ook nog niet. Jailhouse Rock klinkt immers niet Gents genoeg en bestaat al.

Opvallend: de backings op de nieuwe cd worden ingezongen door Noor Burgelman (13), de jongste dochter van Kurt. Dat heeft niks met de ‘bubbels van 5’ te maken, wel met het feit dat de jongedame overduidelijk het zangtalent van haar vader heeft meegekregen. Bij de serie lockdownnummers die Kurt dagelijks op Facebook postte, kwam Noor af en toe aan bod, en ook daar kwam toen massaal veel reactie op.

Over een week of 2 dus, een voorlopig naamloze cd via www.kurtburgelman.be