Kurt Burgelman haalt Turkse internet-tv met Gentse versie van Şımarık: “Gemeenschappen verbinden is eigenlijk zo moeilijk niet” Sabine Van Damme

22 april 2020

20u58 0 Gent De Gentse zanger Kurt Burgelman heeft op een bekend Turks nummer een Gentse gezet, en scoort daarmee zwaar bij de Turkse Gentenaars. Het nummer ‘maan bruud, da doppe’k in cacik’ is vandaag zoveel gedeeld op Facebook, dat zelfs de Turkse internet-tv-zender De Gentse zanger Kurt Burgelman heeft op een bekend Turks nummer een Gentse gezet, en scoort daarmee zwaar bij de Turkse Gentenaars. Het nummer ‘maan bruud, da doppe’k in cacik’ is vandaag zoveel gedeeld op Facebook, dat zelfs de Turkse internet-tv-zender Aktif tv het heeft opgepikt.



Als sinds het begin van de lockdown zet de zanger van BiezeBaaze dagelijks een liedje online, allemaal nieuw materiaal. Verschillende keren al zoog hij een coronanummer uit zijn duim, maar ook grappige nummers en zelfs een vervolg op de nummer 1-hit van weleer – Loetsebolleke – passeerde de revue.

“Maar de inspiratie geraakte op, en dus lanceerde ik een oproep. Ik wilde weten welke anderstalige nummers de mensen wel eens in ’t Gents wilden horen. De respons was enorm. Ik ben er deze week mee begonnen. ‘My Way’ werd Maan Goeste. Maar ik kreeg ook de vraag van mijne maat Yilmaz, om eens iets van de Turkse zanger Tarkan te vertalen. Onmogelijk natuurlijk, want ik spreek geen Turks. Maar het is wel een geestige melodie, dus heb ik er een Gentse tekst op geplakt. Over eten, omdat de Turkse Gentenaars sinds de lockdown al massaal gratis eten aan alle mogelijke ziekenhuizen en hulpverleners hebben bezorgd, maar ook omdat ik zelf gewoon heel graag Turks eet.”

Het nummer ‘maan bruud, da doppe’k in cacik’ werd vanmorgen om 10.45 online gezet, en werd intussen bijna 1.000 keer gedeeld, heel veel ook door Turkse Gentenaars. Die vinden het nummer, af te leiden uit de reacties, geweldig. Maar ook gewoon het feit dat een Turks nummer aan bod komt bij een Gentse zanger, doet de Turkse gemeenschap plezier. Zelfs de internetzender Aktif tv pikte het nummer op, in de live uitzending die dagelijks rond 18.30 wordt gegeven. Opnieuw heeft corona er dus voor gezorgd dat de Gentse en de Turkse gemeenschap dichter bij elkaar zijn komen te staan.

Dit en alle andere coronanummers zijn te vinden op de website www.kurtburgelman.be. Het interview op Actif TV is hier te vinden, vanaf 25:18.