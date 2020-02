Exclusief voor abonnees Kurt Burgelman en Steven Geirnaert van het GMF over de zin en de onzin van milieumaatregelen Sabine Van Damme

12 februari 2020

15u34 3 Gent Na zijn kritiek op het GMF in een Na zijn kritiek op het GMF in een column in deze krant kreeg Kurt Burgelman een veeg uit de pan van het Gents MilieuFront op Facebook. In plaats van verder digitaal te bekvechten, gingen de twee partijen samen aan tafel zitten voor een echt gesprek, over de zin en de onzin van milieumaatregelen, over asociaal gedrag en soms ook over de kookvuurtjes van miljoenen Indiërs. Kurt en Steven Geirnaert ontmoetten elkaar in café De Karper op de stadsring, vlot bereikbaar voor Steven op de fiets en ook voor Kurt die met zijn auto de stad niet meer in mag, wegens LEZ.

Voor wie op sensatie belust is, alvast een teleurstelling. Er kwam geen bloed aan te pas, en er viel ook geen materiële schade te bespeuren. Het werd een beschaafd gesprek, tussen twee mensen die het beste voorhebben met het milieu, maar een compleet andere visie hebben op de manier waarop. Steven had een cadeautje mee voor Kurt: geitewollen sokken en eekhoorntjesthee. Kurt betaalde de drank. Aanleiding voor de hele zaak: het GMF dat voorstelde een boom te planten op de parkeerplaats voor de deur van elk gezin dat ervoor kiest zonder auto te leven, en Kurt die dat idee op flessen trok in zijn column.

Kurt: “Een boom op een parkeerplaats. Dat is toch compleet van de pot gerukt? Hoe kan je nu zeggen dat er in Gent teveel parkeerplaatsen zijn? Dat is weer zo’n idee van mensen die naar Gent gekomen zijn en hier alles willen veranderen. Van mensen die hier gestudeerd hebben, nog geen geld hebben voor een auto, een gesubsidieerde job gevonden hebben op een boogscheut van hun gedeelde woning en daar met de bakvelo naartoe kunnen.”

Steven: “Ik ben zelf van Zomergem maar ik woon al 20 jaar in Gent. Ik ben in de stad komen wonen omdat ik hier zonder auto kan leven, en ik heb dus al 20 jaar bewust geen auto. Ik doe wel aan autodelen. Ik heb zelf geen auto nodig, maar ik besef dat dat niet voor iedereen kan. Alleen vind ik, als mensen het recht hebben om een stukje straat te privatiseren voor bewonersparkeren, waarom mag ik dan geen fietsrek voor mijn deur hebben? Of een boom?”

