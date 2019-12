Kunstwerken Jan van Eyck worden ingevlogen vanuit hele wereld: “Nooit meer werken van van Eyck op één plaats”



Erik De Troyer

13 december 2019

18u38 0 Gent Van over de hele wereld worden binnenkort kunstwerken overgebracht naar het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Twaalf echte ‘van Eycks’, wat meer dan de helft is van alle bekende werken, en nog eens 9 werken uit het Atelier van de schilder van Het Lam Gods. “Het is een echte krachttoer, het wordt buitengewoon”, zegt schepen van cultuur Sami Souguir.

Op 1 februari opent in het MSK de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’. Het museum voerde de voorbije jaren onderhandelingen met musea van over de hele wereld om zo veel mogelijk werken van van van Eyck naar Gent te halen. Er zijn inmiddels 12 werken die zeker te zien zullen zijn. Eentje is een evidentie. De pas gerestaureerde panelen van De Aanbidding van het Lam Gods. Het gaat om acht panelen die eigenlijk elk een kunstwerk op zichzelf zijn. Recent tekenden de kerkfabriek de stad daarover een overeenkomst.

De stad kreeg ook groen licht van tal van musea wereldwijd om werken uit te lenen. Die musea zijn niet de minste: The National Gallery in Londen is de nieuwste in de lijst. Dat museum stuurt een pas gerestaureerd portret naar Gent. Zelfs het Louvre in Parijs, het Philadelphia Museum of Art en de National Gallery of Art in Washington sturen werken. Ook musea uit Berlijn, Turijn, Wenen en zelfs Sibiu in Roemenië sturen één van hun topstukken naar Gent.

“Het was steeds onze bedoeling om de helft van de bekende werken van Van Eyck naar Gent te halen. Daar zijn we in geslaagd. Makkelijk was dat niet. Er werden hoge eisen gesteld om alle werken in optimale omstandigheden tentoon te stellen. Momenteel zijn we hard aan de slag om heel het museum klaar te krijgen voor de tentoonstelling. Dat moet al in de kerstvakantie rond zijn. Er worden onder andere kasten gebouwd met klimaatregeling specifiek voor al deze werken in bruikleen”, zegt schepen Souguir. “De onderhandelingen lopen nog steeds dus wie weet komen er nog meer werken bij. Hoe dan ook zijn het nu al de meeste Van Eycks ooit op één plaats.”

Niet alle topwerken zullen er bij zijn. Het bekende zelfportret van Jan van Eyck met de rode tulband blijft bijvoorbeeld in The National Gallery in Londen net als het beroemde Arnolfini-Huwelijksportret.

Behalve de werken van van Eyck en zijn atelier worden nog een 100-tal kunstwerken naar Gent gebracht van tijdsgenoten en volgelingen van de schilder. Verschillende stukken uit internationale topcollecties komen voor het eerst naar België, of worden voor het eerst samen getoond. In totaal verwacht het MSK zo’n 240.000 bezoekers. Er zijn nu al 40.000 tickets de deur uit.

Nog een opvallend feit. Tegelijkertijd met de tentoonstelling in Gent loopt er ook een tentoonstelling over van Eyck in het Brugse Groeningemuseum. Desondanks leende het museum één van haar eigen werken van van Eyck uit aan het MSK.