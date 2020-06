Kunstwerk van ROA op gevel van nieuw Gents Universiteitsmuseum is af: stapel skeletten van een olifant, neushoorn, grizzlybeer en okapi Sabine Van Damme

17 juni 2020

17u23 0 Gent De wereldvermaarde graffitikunstenaar ROA heeft zijn werk op de gevel van het Gents Universiteitsmuseum (GUM) in de Plantentuin afgewerkt. Het blijkt een stapel skeletten te zijn van een olifant, een neushoorn, een grizzlybeer en een okapi. Het GUM kondigt meteen ook aan dat het – coronaproof – de deuren opent in oktober.

In maart al had het nieuwe, prestigieuze Gents Universiteitsmuseum de deuren moeten openen, maar daar besliste corona anders over. Oktober wordt nu de uitgestelde openingsmaand. Tot dan blijven de natuurhistorische collecties verborgen.

29 meter op 10 meter

Aan de buitenkant is wel al iets te zien. ROA liet er zijn voorliefde voor dierlijke anatomie los op de gevel. Het GUM is nu de trotse eigenlaar van een typische zwart-wit mural van de hand van ROA, op een wand van 29 meter hoog en 10 meter breed. Het museum maakt daarmee meteen z’n ondertitel ‘Forum voor Wetenschap, Twijfel & Kunst’ waar.

Oktober wordt de nieuwe feestmaand, waarbij iedereen coronaproof en gratis het museum zal kunnen bezichtigen. Het programma en de manier waarop gereserveerd kan worden komt in september online. De Plantentuin, van waaruit je het ROA-werk best kan bewonderen, heropent op 6 juli.