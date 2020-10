Kunstwerk van Berlinde De Bruyckere voor 3 jaar in Drongenhofkapel in Patershol Sabine Van Damme

09 oktober 2020

Het kunstwerk 'Honte, 2018-2019' van de Gentse kunstenares Berlinde De Bruyckere zal voor drie jaar te vinden zijn in de Drongenhofkapel in het Patershol. De kapel wordt enkele keren per jaar opengesteld zodat bezoekers van het kunstwerk kunnen genieten.

De Drongenhofkapel, ook bekend als de Norbertijnenkapel, kon tot voor kort gehuurd worden voor tentoonstellingen. Nu wordt de kapel in het Patershol voor 3 jaar ter beschikking gesteld van Studio Berlinde De Bruyckere, die er het kunstwerk ‘Honte, 2018-2019' zal plaatsen. Dat is een loden veulen dat rust op een massief leistenen rotsblok.

“De overeenkomst met de stad biedt een unieke kans om het monumentale werk ‘Honte, 2018-2019' in een ingetogen en intieme kunstruimte tentoon te stellen”, vindt cultuurschepen Sami Souguir. “Studio Berlinde De Bruyckere engageert zich om de kapel voor minstens vier evenementen per jaar open te stellen voor het publiek. De Bruyckere is, naast Wim Delvoye en Michaël Borremans, één van de belangrijkste hedendaagse kunstenaars uit onze regio.”

De kapel zal dus niet permanent toegankelijk zijn, maar gaat wel tweemaandelijks op zondagvoormiddag open voor het grote publiek. Ook gegidste bezoeken zijn mogelijk, en Studio Berlinde De Bruyckere zal er dus klein evenementen zoals concerten, performances en lezingen en organiseren, zodat het kunstwerk er bewonderd kan worden.