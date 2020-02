Kunsthal Gent toont kunstwerk met een oppervlakte van 264 vierkante meter (en je mag het aanraken) Jill Dhondt

11 februari 2020

11u02 0 Gent Kunsthal Gent, in het vroegere Caermersklooster, heeft sinds kort een bijzonder kunstwerk hangen van de Ierse kunstenares Jesse Jones. Het gaat om een monumentaal gordijn van 12 meter hoog en 22 meter breed. Op de dunne stof staat een losse arm op een blauwe achtergrond. Het zweeft als een zeppelin door de ruimte.

De arm op de dunne, transparante stof behoort toe aan de Italiaans-Amerikaanse wetenschapster Silvia Federici, zeer bekend in feministische kringen. Haar werk zet net als het kunstwerk van Jones aan tot nadenken over de positie van vrouwen in de samenleving.

“Het gordijn brengt letterlijk een vrouwelijke energie in de enorme kerk binnen”, zegt Danielle van Zuijlen, samen met Valentijn Goethals artistiek curator van Kunsthal Gent. “De kerk werd ooit gebouwd als mannenbastion waar vrouwen niet eens binnen mochten. Waar vroeger het altaar zat is een klein deurtje, waarlangs vrouwen de mis konden volgen. De legende wil dat de mama van keizer Karel van daaruit naar de priester zat te luisteren toen ze moest bevallen. Om maar te zeggen: zelfs de moeder van de keizer Karel mocht die kerk niet in.”

Ruimte voor activisme

Het gordijn werd opgehangen aan rails, die op hun beurt vast werden gemaakt aan de bovenste balken van de voormalige kerk. Op deze manier kan het scherm bewegen door de ruimte. “Dat geeft voor een filmische ervaring, zonder het gebruik van film.”

Wanneer het gordijn volledig dichtgetrokken is, ontstaat een cirkelvormige binnenruimte. Deze moet een beschermende plek vormen waar activistische groeperingen kunnen samenkomen. “Elke maand zal de boekenclub ‘Other Women’s Flowers’ hier samenkomen. De club leest alleen boeken van vrouwelijke auteurs. Een andere groep die hier maandelijks zal samenzitten is Engagement, een organisatie die seksisme in de culturele wereld aankaart.”

A female touch

Het is niet de eerste keer dat Jones een gordijn maakt met de arm van een vrouw op. Een ander exemplaar dat in het Guggenheim Bilbao werd gehangen, mocht enkel aangeraakt worden door vrouwen. In Gent mag iedereen het gordijn aanraken, behalve op de opening. “Jones kijkt naar de situatie in het museum waar haar werk terecht komt. Het is een manier om veranderingen aan te brengen. In het museum in Bilbao werkten heel weinig vrouwen. Door te zeggen dat enkel vrouwen aan het gordijn mochten trekken, moest het museum twee extra vrouwen aanwerven. Bij ons zit de balans beter, daarom mogen ook mannen het werk aanraken.”

Meer info op https://www.kunsthal.gent.