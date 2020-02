Kunstenfestival KANON uitgesteld wegens noodweer Jill Dhondt Cedric Matthys

26 februari 2020

18u55 0 Gent Het kunstenfestival KANON, dat gepland was voor zaterdag 29 februari, is uitgesteld naar een latere datum omwille van het voorspelde noodweer.

“Na overleg met Stad Gent en Frank Deboosere hebben we besloten dat het onverantwoord zou zijn om het festival deze zaterdag te laten plaatsvinden”, melden de organisatoren van het KANON festival. “Bovendien zou het zonde zijn van alle energie en liefde die we de voorbije weken in het festival gepompt hebben. Behalve de datum zal er niets veranderen. KANON zal nog steeds een explosie van kunst op de Gentse straten loslaten, maar dan in de lente.”

KANON werd geboren toen een groep studenten, kunstenaars en mensen uit de cultuursector samenkwamen, naar aanleiding van de aangekondigde besparingen door de Vlaamse regering. Als antwoord daarop wilden de cultuurliefhebbers een explosie aan cultuur op de Gentse straten loslaten. Het Sint-Baafsplein, de binnenplaats Miry, de Botermarkt, de Kalandeberg en het Emile Braunplein zouden deze zaterdag omgevormd worden tot een museum, een podium of een canvas. Omwille van de voorspelde storm wordt het gebeuren uitgesteld naar 25 april.