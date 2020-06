Kunstencentrum Vooruit start grootschalige restauratie en opent digitale tool ‘Timewalker’ Wietske Vos

23 juni 2020

17u05 1 Gent Kunstencentrum Vooruit gaf vandaag het startschot voor de eerste fase van grote restauratiewerken aan het iconische gebouw in de Sint-Pietersnieuwstraat. Bovendien werd de overeenkomst voor de volgende fase ondertekend én presenteerde Vooruit de digitale tool ‘Timewalker’, waarmee je door de unieke geschiedenis van meer dan 100 jaar Vooruit kunt grasduinen. Door de coronamaatregelen is deze toepassing pas toegankelijk vanaf 1 juli via te reserveren rondleidingen.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA), Gents cultuurschepen Sami Souguir (Open VLD) en provinciaal gedeputeerde voor Erfgoed Annemie Charlier (N-VA) woonden de feestelijke start van de eerste werfdag bij. Als startschot verrichtte minister Diependaele een eerste boring achterin het gebouw.



De restauratie duurt 15 jaar en verloopt in 5 fasen van telkens maximaal 3 jaar, waarvan de eerste nu gestart is. Die eerste fase duurt tot eind 2021 en kost ongeveer 1.560.000 euro. De totale restauratie kost ongeveer 16 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid bijna 11 miljoen ophoest.

Scheur in achterbouw

Op het programma staan de meest prioritaire werkzaamheden, zoals het stutten van de achtergevel aan de Scheldekaai. Matthias Belpaire, coördinator infrastructuur bij Vooruit: “Belangrijk is dat de stabilisatie van het gebouw wordt verzekerd. Er zit namelijk een grote scheur in de achterbouw, waar ook de concertzaal ligt. Daardoor dreigt de Vooruit op den duur over te hellen en weg te kantelen. Dit probleem wordt structureel verholpen met funderingspalen van 10 meter diep.” Ook komt er een vervanging van de loden dakbedekking door zink, het oorspronkelijke materiaal. “Vroeger is het zink vervangen door lood, maar de huidige technieken laten toe om opnieuw over te schakelen naar zink.”

Gezien het er door corona naar uitziet dat er voorlopig geen grote evenementen met meer dan 1.000 bezoekers in de concertzaal mogen plaatsvinden, besliste Vooruit de geplande werken aan de concertzaal naar voren te schuiven in de tijd. Daar komt onder meer een volledig nieuwe parketvloer.

Timewalker

Gedurende de werkzaamheden blijft de Vooruit steeds open en toegankelijk, al zullen bepaalde delen van het gebouw gedurende korte tijd niet open zijn voor het publiek. Daarom ontwikkelde het kunstencentrum de voorbije 2 jaar een digitale tool, waarmee je letterlijk door de tijd kunt ‘wandelen’ en foto’s, filmpjes en info bekijken over talloze mijlpalen in de geschiedenis van de Vooruit. (Lees verder onder video waarin Vooruit-coördinator Franky Devos de Timewalker demonstreert).



Door corona is deze ‘Timewalker’ nu nog niet toegankelijk voor het publiek, maar Vooruit werkt aan nieuwe rondleidingen waarin de Timewalker een belangrijke rol speelt. Vanaf 1 juli zijn deze rondleiding te boeken op dinsdag, donderdag en om de 2 weken op zondag. Pas vanaf 1 september zou Vooruit – en dus ook de nieuwe tool – weer gewoon toegankelijk zijn voor het grote publiek.