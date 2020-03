Kunstenaarscollectief start Quarantaine TV: “Naast verveling willen we ook kapitalisme bestrijden” Cedric Matthys

18 maart 2020

15u07 0 Gent Jouw tijd in quarantaine gebruiken om het kapitalisme omver te werpen. Ambitieus is het alleszins. Kunstenaarscollectief Zuidpark zet donderdagavond de eerste aflevering van hun nieuwe reeks Quarantaine TV op Youtube. “Het moet radicaal anders.”

Wat kan je doen als drie weken opgesloten zit in jouw appartement? Velen stellen zich vandaag de vraag, maar Naomi van der Horst (24) en Joeri Happel (29) vonden al een antwoord. Samen met nog heel wat (oud-)studenten van het Kask vormen ze Zuidpark. Dat kunstenaarscollectief werkt momenteel volop aan de reeks Quarantaine TV. “We maken gebruik van het programmaatje Zoom”, legt Happel uit. Daarmee kan je videoconferenties organiseren. Je vergadert vanop afstand en ziet iedereen spreken. Bij ons speelt iedereen zijn of haar eigen personage. Per aflevering gaan we in op een aantal verhaallijnen.”

Kantelpunt

Zuidpark wil via Quarantaine TV de tijd doden. Heel wat van de acteurs die meewerken aan het project hebben, klussen bij in de horeca. Ze net als heel wat Belgen technisch werkloos, maar willen hun creativiteit niet laten uitdoven. Hun energie gebruiken ze om anderen te amuseren, al is dat niet het enige doel. “Voor mij is deze coronacrisis een kantelpunt", legt van der Horst uit. “Het is de perfecte paradox. Alles is zo geglobaliseerd dat een virus als corona zich razendsnel kan verspreiden. Het gevolg is dat we ons in een wereld, waar iedereen met elkaar contact staat, moeten terugtrekken in ons eigen kleine huisje. We beseffen nu dat het radicaal anders moet. Deze crisis wordt de omwenteling van het kapitalistische systeem.”

Benieuwd of het zo ver komt? Bezoek dan donderdagavond het Youtube-kanaal van Zuidpark. Om 20 uur komt de eerste aflevering online.