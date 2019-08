Kunstenaars mogen experimenteren op nieuw evenement: “Nacht van de Verbeelding brengt de underground naar het publiek” Wouter Spillebeen

12 augustus 2019

12u16 0 Gent De Nacht van de Verbeelding, het nieuwste culturele evenement van Gent Festival van Vlaanderen, zal in de nacht van 4 op 5 oktober kunstenaars laten experimenteren in en rond het Citadelpark. Liefhebbers van kunst die niet in een hokje past, kunnen de hele nacht genieten van Gents en wereldwijd talent. “Hopelijk groeit het concept elk jaar tot iets nieuws.”

Naast OdeGand en Parklife introduceert Gent Festival van Vlaanderen het nieuwe cultuurconcept. “Eerder hebben we al geëxperimenteerd met Odegand By Night en Nightbeat, dat meer op elektronische muziek inspeelde. Nu gaan we er nog een stap verder mee met de Nacht van de Verbeelding”, legt directeur van Gent Festival van Vlaanderen Veerle Simoens uit. “We willen dat het uitgroeit tot een soort OdeGand.”

Volgens Simoens was er nood aan een nachtelijk apart evenement omdat de experimentatie niet altijd past binnen het concept van OdeGand. “We willen kunstvormen met elkaar in confrontatie brengen en zien wat er gebeurt. Misschien ontstaan er wel nieuwe kunstvormen! Er gebeurt al enorm veel in de kunstwereld, er ontstaan heel vaak blends tussen kunsten en er wordt uit genres gebroken. We willen de verbeelding de vrije loop laten en zien wat er gebeurt wanneer we de schotten tussen kunstvormen helemaal weghalen. Het wordt een experimentenkot. Misschien zullen sommige dingen mislukken, maar ook daar moet er een plek voor zijn. OdeGand is veel traditioneler, dus wilden we het daarvan loskoppelen”, aldus Simoens.

Wereldwijd en lokaal talent

Wat kunnen bezoekers dan verwachten van de Nacht van de Verbeelding? Van zonsondergang tot zonsopgang zullen in de Plantentuin, het MSK, het S.M.A.K., de Floraliënhal, het Citadelpark en de Leopoldskazerne verschillende performances opgevoerd worden. Alles krijgt een twist. Zo zal danser Vincent Glowinski in de Floraliënhal zijn bewegingen live laten vastleggen en projecteren op een scherm, waardoor hij zijn eigen lichaam als menselijke verfborstel gebruikt. In het S.M.A.K.-café danst Melisa Calero moderne flamenco op technomuziek en in de Plantentuin installeert componist Dirk Veulemans een ‘akoestisch paradijs’ vol vogelgeluiden en stukjes muziek.

Verschillende artiesten komen in de nacht van 4 op 5 oktober van over de hele wereld naar Gent, maar sommigen spelen een thuismatch. Beeldend kunstenaar en Gentenaar Conrad Willems zal sculpturen maken met blokken, de Gentse musicoloog en componist Sander De Keere experimenteert met zijn geliefde analoge synthesizers. Het Gentse bedrijf Create zet een lichtperformance op in het openluchttheater van het Citadelpark en het Gentse kamerkoor El Grillo treedt op in de Leopoldskazerne.

“We zijn niet bewust op zoek gegaan naar Gentse artiesten, maar we kunnen er niet omheen dat hier heel veel groeit”, zegt Simoens. “Zeker in de ‘underground’ wordt in Gent veel geëxperimenteerd. Dat willen we met dit evenement net naar het publiek brengen.”

De Nacht van de Verbeelding wordt trouwens de laatste mogelijkheid om de Leopoldskazerne in zijn originele staat te zien. De kazerne wordt namelijk volledig uitgehold en herbestemd tot een duurzame stadsbuurt. Het festival wil dus op een passende manier afscheid nemen van het historische gebouw.

Meer info op www.nachtvandeverbeelding.gent