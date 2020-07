Kunstenaars kunnen terecht in eerste doe-het-zelf galerij in Gent Jill Dhondt

28 juli 2020

12u45 0 Gent Op het Beverhoutplein werd net een doe-het-zelf galerij geopend. Kunstenaars kunnen de ruimte huren en gebruiken als atelier, exporuimte of vergaderzaal. Later kiezen wanneer ze de deuren openzetten voor het publiek. “Op die manier willen we het gat dichten tussen een kunstenaarsatelier en een klassieke galerij.”

“In een klassieke galerij moeten de artiesten tussen de veertig en zestig procent van hun winst afgeven”, zegt Karel Blondeel. Samen met Bert De Paepe van Faim Fatale en Kelly De Cock van catering Kelly de Kok, opende hij de pop-up Kunstwerkkunst. “Als de artiesten daar hun werken verkopen, nemen wij daar geen commissie op, we vragen enkel huur voor het pand.”

Artiesten kunnen de galerij alleen of met andere kunstenaars huren voor zolang dat ze willen. Als eerste was fotografe Joëlle Janssens aan de beurt, zij gebruikte de plek echt als galerij. Momenteel resideert beeldhouwster Sien Godderis in het pand, dat ze zowel als atelier als exporuimte gebruikt. De artiesten krijgen de vrijheid om de ruimte in te vullen zoals ze willen, waardoor het er om de zoveel tijd helemaal ander uitziet. Voor elke artiest werd een Facebookpagina gemaakt, met de specifieke openingsuren.

Naast de galerij is een bijhorende pop-up bar ‘chopin chopin’, beiden nog open tot minstens 7 november. “Doordat het een centrale plek is in Gent, hebben we veel passage. Bezoekers kunnen dus de artiesten bezoeken en achteraf iets komen drinken, of omgekeerd.”

Kunstwerkkunst, Beverhoutplein 6, Gent. Meer info via de website.