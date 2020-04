Kunstenaar Johan Tahon schenkt sculpturen aan ziekenhuis Jan Palfijn Cedric Matthys Sabine Van Damme

27 april 2020

18u30 0 Gent Kunstenaar Johan Tahon heeft twee sculpturen overhandigd aan AZ Jan Palfijn Gent. De twee engelenfiguren krijgen er een prominente plaats. “Ik dacht lang na over wat precies thuishoort in een ziekenhuis tijdens een ernstige crisis als deze”, zegt Tahon.

“We zijn zeer dankbaar dat een internationaal erkend kunstenaar als Johan Tahon in deze coronacrisis twee specifieke werken creëerde met ons zorgpersoneel voor ogen”, zegt Louis Ide. De klinisch bioloog aan het AZ Jan Palfijn is een dorpsgenoot en vriend van de kunstenaar. “Ik was geïnteresseerd in het menselijke aspect”, vertelt Tahon. “Hoeveel vriendschap er ook is binnen de muren van het ziekenhuis, toch ben ik ervan overtuigd dat er heel veel in eenzaamheid gedragen moet worden. Wanneer de dokter en het verplegend personeel even los kunnen komen van de spanning en de stress tijdens het werk, vallen ze terug op momenten van twijfel, angst en vermoeidheid. Ik heb het gevoel dat verstilde sculpturen kunnen bijdragen tot een vorm van troost voor het individu.” Tahon schonk in totaal twee keramische engelenhoofden, één wit geglazuurd en één nachtblauw.