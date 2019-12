Kunstenaar herbestemt escape room tot interactieve exporuimte Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

17u37 0 Gent In de Wasstraat in Sint-Amandsberg heeft kunstenaar Peter Van Hecke de escape room ‘Locked’ omgebouwd tot een tentoonstellingsruimte.

Het kunstproject maakt deel uit van The Third Landscape: een initiatief van het Gentse kunstenhuis Croxhapox dat enkele jaren geleden zijn subsidies verloor en dus ook zijn vaste uitvalsbasis. “The Third Landscape verwijst naar de natuur die groeit, ook waar er niet geplant is: zoals een bloem die tussen tegels groeit. Croxhapox kiest noodgedwongen voor een nomadisch bestaan”, verduidelijkt Van Hecke. “De bestemmingswijziging van het spel naar een tentoonstellingsruimte geeft de bouwmaterialen een magische kracht. In het atelier staat een plank, tussen plankjes met een restje verf op, een roerstok met gipsresten, ... Dingen die ik bijzonder vind die sporen dragen van eerdere acties. Ze dragen twijfel. Bezoekers in het atelier stellen zich de vraag of de plank een werk is of gewoon een restant. Veel op het eerste zicht betekenisloze objecten worden voor elke nieuwe tentoonstelling gecreëerd of gewoon ingezet omwille van inhoud die ze toevoegen aan de concrete context van die tentoonstellingsruimte. Buiten het kader van de tentoonstelling verliezen ze die betekenis weer en worden ze weer herleid tot betekenisloze objecten. De plank is zo’n object en staat geruime tijd in mijn atelier betekenisloos te zijn tussen stapels andere objecten die ik ooit tentoon stelde. Op een dag besluit ik ze allemaal in te zetten als bouwmaterialen voor een niet-artistiek project. Een spel. Vandaag is ook deze fase afgerond en stel ik tentoon in de ruimtes die het spel vormden.”

De tentoonstelling loopt nog tot eind dit weekend. Wie wil deelnemen aan het interactieve kunstwerk kan een plaats boeken op www.lockedgent.be/kubus.