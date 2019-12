Kunstenaar bouwt escape room om tot interactieve exporuimte Yannick De Spiegeleir

27 december 2019

17u37 0 Gent In de Wasstraat in Sint-Amandsberg heeft kunstenaar Peter Van Hecke de escape game ‘Locked’ omgebouwd tot een tentoonstellingsruimte.

Het kunstproject maakt onderdeel uit van The Third Landscape: een initiatief van het Gentse kunstenhuis Croxhapox dat enkele jaren terug haar subsidies verloor en dus ook haar vaste uitvalsbasis. “The Third Landscape verwijst naar de natuur die groeit, ook waar het niet het gepland is: zoals een bloem die tussen tegels groeit. Croxhapox kiest noodgedwongen voor een nomadisch bestaan”, verduidelijkt Van Hecke. “De bestemmingswijziging van het spel naar een tentoonstellingsruimte verheft de bouwmaterialen tot kunst.”

De tentoonstelling loopt nog tot eind dit weekend. Wie wil deelnemen aan het interactieve kunstwerk kan een plaats boeken op www.lockedgent.be/kubus.