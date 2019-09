Kunstbeurs Art Fair strijkt neer in Flanders Expo Yannick De Spiegeleir

26 september 2019

15u43 2 Gent De Franse organisator Art3f organiseert vanaf vandaag tot zondag 29 september haar eerste Internationale beurs voor hedendaagse kunst in Hal 8 van Flanders Expo. “Het wordt een warme ontmoeting met galeries die toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare kunst aanbieden”, klinkt het.

Art3f staat bekend voor haar kunstbeurzen en was eerder in Antwerpen en Brussel te gast. Tijdens Gent Art Fair kan je zorgeloos genieten. Het aanbod van de galerijen omvat alle hedendaagse kunstvormen, van schilder- en beeldhouwkunst tot fotografie en keramiek. Het breedst mogelijke spectrum aan hedendaagse kunst van de jaren 50 tot nu.

Kunst voor elk budget

Gent Art Fair biedt kunst voor elk budget. Uiteraard zijn er prijzige topstukken van gerenommeerde kunstenaars, maar daarnaast hangt er ook een kwalitatieve selectie aan betaalbare werken.

Kinderen kunnen hun creativiteit de vrije loop laten in de ‘kids happeningzone’ en zich met penselen, borstels en kleuren uitleven op doek. De gratis workshops worden begeleid door professionals. Even uitblazen? Dat kan in de ruime centrale bar.

De Art Fair is vandaag open van 18 tot 23 uur. Vrijdag van 16 tot 22 uur. Zaterdag van 11 tot 20 uur en zondag van 11 tot 19 uur. Een volwassene betaalt 10 euro inkom. Begeleide minderjarigen mogen gratis binnen.