KTA Gito-leerling Odai (17) zet stap van onthaalonderwijs naar elektromechanica Yannick De Spiegeleir

02 september 2019

18u28 0 Gent Voor sommige leerlingen was de eerste schooldag extra spannend. De 17-jarige Odai uit Syrië leerde vorig jaar op een half jaar tijd Nederlands en maakte dit voorjaar de overstap van een OKAN-klas (onthaalonderwijs) naar de richting elektromechanica op GO! KTA-Gito Groenkouter.

“De meeste OKAN-leerlingen volgen een volledig schooljaar onthaalonderwijs voor ze de stap zetten naar regulier onderwijs: het is een springplank voor scholieren die onvoldoende het Nederlands beheersen en die onlangs in België zijn aangekomen”, verduidelijkt Fay Lootens, OKAN-coördinator van GO! KTA-Gito Groenkouter.

Toen Odai in maart 2018 aankwam op de Gentse school toonde hij zich echter zeer leergierig. “Met de steun van de leerkrachten en opa Walter (zijn voogd, red.) had ik al op zes maanden tijd voldoende Nederlands onder de knie. Al is wiskunde mijn favoriet vak”, lacht de enthousiaste jongeman. Na een overgangsstage zette hij begin dit jaar de stap naar het vierde jaar elektromechanica. Vandaag kon hij het nieuwe schooljaar starten in het regulier onderwijs.

Ook zijn zussen volgen sinds dit voorjaar les op GO! KTA-Gito Groenkouter. “Samen met mijn ouders zijn ze van Syrië naar België verhuisd. Ik ben blij, want met mijn familie in de buurt voel ik me veel beter. Mijn ouders zijn heel fier dat ik het zo goed doe op school.”

Lootens looft de gedrevenheid van Odai en andere OKAN-leerlingen. “Anderstaligheid vormt een uitdaging in het onderwijs, maar wij krijgen van onze leerkrachten het signaal dat de leergierigheid van Odai aanstekelijk werkt bij andere leerlingen die op onze school lopen.”