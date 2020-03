Kruispunt waar Nikita stierf klaar in 2023 Erik De Troyer

10 maart 2020

Deze zomer starten de voorbereidende werken om het kruispunt van N70 met de Groenstraat en de Orchideestraat veiliger te maken. Daar overleed iets meer dan twee jaar geleden de 16-jarige Nikita Everaert. Ten vroegste in de eerste helft van 2023 zal het kruispunt klaar zijn.

Niet alleen de dramatische omstandigheden van het ongeval zorgden voor een golf van verontwaardiging ten tijde van het ongeval. Het kruispunt bleek ook al ruim 15 jaar op de lijst van zwarte punten te staan. Na het ongeval werden een aantal kleine aanpassing doorgevoerd om de plek veiliger te maken voor fietsers maar op een echte heraanleg was het wachten. Die staat nu wel op de planning.

Concreet komen er vrijliggende fietspaden langs de N70. Tussen het fietspad en de rijweg komt ofwel een parkeerstrook, een groenstrook of een schrikstrook.

De kruispunten van de N70 met de op- en afritten van de R4 (kruispunt met Groenstraat/Orchideestraat en met de Drieselstraat/op-en afrit R4) worden uitgerust volgens het principe van vierkant groen. Dit betekent dat er een aparte groenfase komt voor fietsers om in alle richtingen tegelijkertijd over te steken. Fietsers zullen dus zowel de N70, als de zijstraten van de N70 kunnen oversteken terwijl alle gemotoriseerd verkeer rood heeft.

Aan het kruispunt met de H. Teirlinckstraat komt een fietsoversteek en opstelvak voor fietsers die uit de H. Teirlinckstraat komen. Het begin van de Groenstraat wordt uitgerust met fietssuggestiestroken. Aan de oprit naar de R4 richting Zelzate buigt het fietspad af en komt er een verkeerslicht. Zo geven we de fietsers ook hier een veilige oversteek.

Deze zomer beginnen de werken officieel maar dan gaat het om niet veel meer dan werken van nutsmaatschappijen (electriciteit, telecommunicatie, water en gas). De eigenlijke heraanleg start pas in het voorjaar van 2021. Er zijn ook rioleringswerken voorzien. Daardoor zullen de werken zo’n twee jaar in beslag nemen. In 2023 moet het kruispunt dan echt veilig zijn.