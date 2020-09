Kruispunt aan de Vooruit net niet op tijd klaar voor studentenmassa Sabine Van Damme

21 september 2020

17u31 0 Gent Vandaag is het academiejaar gestart, wat wil zeggen dat meer dan 70.000 studenten onze stad overspoelen. Hun habitat strekt zich voornamelijk uit van de Vooruit tot de Ledeganck. Daarom is het jammer dat het kruispunt aan de Vooruit nét niet op tijd klaar is.

Hordes studenten op de fiets, ze kleuren weer het straatbeeld. Maar aan de Vooruit kunnen ze voorlopig niet door. Daar moeten ze met de fiets aan de hand over een smal voetpad helemaal rond. Want de volledige omgeving van de Vooruit, Bagattenstraat en Savaanstraat wordt heraangelegd. De werken zijn al bezig sinds mei, en de bedoeling was het kruispunt Bagattenstraat – Sint-Pietersnieuwstraat klaar te krijgen tegen de start van het studentenjaar, vandaag. Dat is dus net niet gelukt. “Vandaag werd er asfalt gegoten, vanavond worden fietsers en voetgangers al gedoogd, maar het officiële einde van de werken is pas vrijdag”, klinkt het op het kabinet van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Dan zullen ook de wegmarkeringen zijn aangebracht. Morgen wordt nog verder gewerkt aan de voetpaden.” De werken aan de Bagattenstraat kant Nederkouter starten daarna, en duren nog tot november. Ook in de omgeving wordt nog verder gewerkt.