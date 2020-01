Kroketje steekt studenten bio-ingenieurswetenschappen hart onder de riem in deze examenperiode Jill Dhondt

09 januari 2020

16u42 0 Gent Op de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent aan de Coupure Links brengt een kat enig soelaas in deze periode van blokken en examens. Het beestje loopt regelmatig binnen en buiten, op zoek naar sociaal contact.

De kat loopt al langer rond op de faculteit, maar in deze periode verwelkomen de studenten haar met open armen. “Ze loopt regelmatig de aula’s binnen tijdens de lessen en de examens”, vertelt Lucca, een studente. “Ze wordt heel graag gezien, geaaid en opgepakt. Toch is ze niet van de universiteit zelf, de studenten laten haar gewoon binnen als ze voor de deur staat te wachten.”

Gezelligheid

Ook de proffen draaien bij. “We hebben haar baasjes ooit al gevraagd om iets aan haar bezoekjes te doen, omdat een kat die een examen binnenwandelt niet zo bevorderlijk is voor de concentratie van de studenten”, vertelt Sylvie Peeters, communicatieverantwoordelijke voor de faculteit bio-ingenieurswetenschappen. “Maar een kat kiest haar eigen weg, dus ze blijft terugkomen. De meesten noemen haar Minoes of Campuskat, hoewel ze geen campuskat is, ze is niet van de universiteit. Haar baasjes vertelden ons haar echte naam: Kroketje. Op zoek naar sociaal contact komt ze bij de studenten langs. Ze brengt wel gezelligheid op de campus. Tijdens het blokken geeft ze de studenten extra steun.”