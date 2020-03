Kristof (41) en Syrie (38) zeggen job op om lunchrestaurant te beginnen, en toen kwam corona: “Investeringen gedaan, kosten lopen op, en dan niet kunnen starten...” Jill Dhondt

16 maart 2020

15u13 8 Gent Syrie Van Laere (38) en Kristof Van de putte (41) zouden over een week hun lunchrestaurant Spazio24 openen op de Wiedauwkaai. Door de nationale maatregelen tegen het coronavirus, moeten ze hun opening uitstellen. Dat kregen ze te horen op hun laatste werkdag in loonverband.

Syrie en Kristof vonden elkaar in hun liefde voor eten en gasten ontvangen. Ze volgden jarenlang bijscholingen, en startten tien jaar geleden met een cateringzaak in bijberoep. “We hebben steeds getwijfeld om zelfstandig te worden, tot we het pand van ons dromen vonden”, zegt Syrie. “Na tien jaar zwoegen, besloten we om de stap te zetten. Met een bang hartje, want we zouden ons vast loon inruilen voor onze droom, dat een onzeker inkomen inhield.” De zaak die Syrie en Kristof overnamen focuste op Italiaanse keuken, maar zij beschrijven hun keuken meer internationaal. “Het zal een lunchzaak worden, met elke week een andere menu. Op de eerste verdieping werden vergaderruimtes ingericht, en de hele locatie kan straks afgehuurd worden voor feesten.”

Op de allerlaatste werkdag in loonverband hoorde het koppel dat alle restaurants moesten sluiten om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “Onze investeringen waren gedaan, onze vaste kosten lopen, maar we kunnen niet starten volgende week. De slapeloze nachten voor de opening krijgen plots een hele andere dimensie. We hopen daarom zo snel mogelijk open te kunnen gaan. Ondertussen doen we verder met de voorbereidingen, zodat we effectief kunnen starten als we mogen. Daarnaast wensen we alle zelfstandigen goede moed in deze situatie, en hopen we dat de gezondheidssituatie gauw onder controle is.”

Spazio24, Wiedauwkaai Gent.