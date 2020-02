Kristien maakt keramiekschilderijen: “Ik kan geen twee keer hetzelfde maken” Jill Dhondt

14 februari 2020

17u28 3 Gent Keramiek is erg populair vandaag, maar Kristien De Ridder (52) doet er toch iets unieks mee: ze maakt keramiekschilderingen. De Gentse begint met het vormen van organische vormen in klei, bakt ze en brengt ze aan op een houten paneel. Op dat driedimensionale canvas maakt Kristien schilderijen met onorthodoxe kleuren.

Een tweetal jaar geleden begon Kristien met het maken van keramiek. Ze startte met schalen, kommen en vazen, maar voelde zich begrensd. “Daarom ben ik geëvolueerd naar het maken van bizarre, abstracte vormen. Nog steeds in atypische vormen en kleuren, die weerspiegelen mijn spontane temperament. Meestal hebben de stukken geen functie, het hoeft niet allemaal op te brengen.” Vanuit het idee om diverse materialen met elkaar te verbinden, begon Kristien keramiekschilderijen te maken. Het resultaat is een unieke manier van schilderen. “Ik ken niemand die dat doet, ik had het alleszins nog nooit gezien.”

Op gevoel

“Op voorhand heb ik nooit een plan”, zegt Kristien. “Zowel als het gaat om de vorm als om de kleur. Ik weet in het begin niet waar ik naartoe wil, dat verandert continue tijdens het creëren.” De kleuren worden aangepast aan het interieur, of samengebracht zodat ze bij elkaar passen of net clashen. “Zo combineer ik limoengroen met fuchsia paars, turquoise met oranje, roze met koningsblauw. Het hangt af van mijn mood.” Een constante doorheen het werk van Kristien: de vormen en kleuren spreken, ze springen er soms letterlijk uit. “Ik kan niet zonder kleur, het maakt me blij.”

“Ik kan ook geen twee keer hetzelfde maken. Dan creëer je niet meer, dan kopieer je. Ik wil mezelf uitdagen om elke keer iets nieuws te maken, om uniek te zijn. Dat wil ik ook meegeven in mijn stukken: fantaseer, doe wat je voelt, ongeacht wat anderen denken. Er is zoveel grijs in ons Belgenlandje. We durven niet, we zitten vastgeroest in structuren en regels. Als je opvalt, is dat niet okay. Met mijn werk wil ik uitbreken, en anderen eens wakker schudden. Ik wil hen zeggen: ‘durf uitbreken’. Open staan voor andere dingen, voor anders zijn, dat wil ik in mijn werk steken.”

Roeping

Kristien staat nog maar aan het begin van haar creatief proces. Er zullen nog veel meer schilderijen volgen, ook in andere materialen. “Het voelt als een roeping. Ik ben een zeer extravert persoon, keramiek is mijn uitlaatklep. Als ik mijn atelier zit, verlies ik de tijd compleet uit het oog.”

Wie interesse heeft in een werk van Kristien kan terecht op de website van Atelier Turquoise.