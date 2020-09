Krista van docureeks Gentbrugge schreef tweede boek nadat ze beide onderbenen verloor door vleesetende bacterie Jill Dhondt

30 september 2020

In de docureeks 'Gentbrugge' leerde Joris Hessels heel wat bijzondere figuren kennen uit Gentbrugge, toen hij daar net kwam wonen. Een van hen was Krista Bracke, een 51-jarige vrouw die tien jaar geleden beide onderbenen en een deel van haar rechterhand verloor door een vleesetende bacterie. Een aantal jaar geleden schreef Krista al een boek over hoe ze daarmee leerde leven en nu verschijnt haar tweede boek 'Van mens tot mens'.

Het eerste boek kreeg de toepasselijke naam ‘Mijn leven op stelten’. Daarin beschreef Krista wat ze in 2009 heeft meegemaakt. “Van de ene op de andere dag ging ik van een gezond naar een hulpbehoevend persoon”, zegt ze. “Eerst verloor ik beide onderbenen en een deel van mijn rechterhand aan een vleesetende bacterie en daarna bleek dat ik een aangeboren immuunziekte heb. Het was alsof ik in een nieuwe wereld was terechtgekomen, waar ik een ander evenwicht moest vinden. Dat alles heb ik beschreven in mijn eerste boek.”

Getuigenissen

“Toen het af was, bleef ik praten met zorgverleners en zorgbehoevenden. Daaruit is mijn tweede boek ‘Van mens tot mens’ ontstaan. Er staan talloze getuigenissen in van zorgbehoevende mensen over wat zij vinden dat anders kan. Daarnaast geven professoren Sofie Verhaeghe en Ann Van Hecke duiding over waarom bepaalde procedures verlopen zoals ze verlopen. Ze duiden onder andere waarom een vierde van de artsen zich niet voorstellen als ze de kamer van een patiënt binnenkomen.”

Met het boek wil Krista aantonen dat zorgbehoevenden mee kunnen bouwen aan betere zorgverlening. Tegelijk kan het een inspiratie vormen voor zorgverleners om hun manier van zorgen nog aangenamer te maken. “De afgelopen decennia is er veel geïnvesteerd in het stroomlijnen van de zorg, zodat het zo efficiënt mogelijk verloopt. Dat is goed op zich, maar patiënten hebben daardoor wel vaak het gevoel dat ze eerder een case dan een mens zijn. Een persoonlijke benadering kan nochtans helpen in hun herstel en het is ook leuker voor de zorgverlener.”

‘Van mens tot mens’ is nu verkrijgbaar in de boekhandel en kost 24,99 euro.