Kris (48) is de eerste life coach van Oost-Vlaanderen voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en queer personen Jill Dhondt

17 februari 2020

17u45 26 Gent Kris Deneys (48) is pas gestart als LGBTQ (lesbian, gay, bisexual, transgender, queer) life coach. Zijn werkomgeving is de Gentbrugse Meersen, daar stuurt hij al wandelend zijn klanten. Als coach voor holebi’s is hij dat geworden waar hij zelf lang naar op zoek is geweest.

Kris is transman, wat betekent dat hij door een sociale transitie aan het doormaken is van vrouw naar man. Toen hij uit de kast kwam werd dat goed onthaald door zijn omgeving, hoewel daar een serieuze worsteling met zichzelf aan vooraf ging. Kris was op zoek gegaan naar een coach die vertrouwd was met de holebi-gemeenschap. “LGBTQ life coaches zijn veelvoorkomend in Amerika en Engeland”, zegt hij. “In ons land heb je er maar twee, één in Antwerpen, en één in Halle. Bij mijn weten zijn er geen gespecialiseerde coaches in Oost-Vlaanderen.” Om aan de nood te beantwoorden volgde Kris zelf een opleiding als coach, en koos ervoor om zich te focussen op de holebi-gemeenschap. “Ik kwam zelf uit de gemeenschap, en wist dat er vraag naar was.”

Op wandel

De Gentenaar werkt doelgericht: de klanten komen met een vraag of een doel waarmee ze samen aan de slag gaan. “Dat kan gaan over iemand die een nieuwe job zoekt, maar niet weet hoe daaraan te beginnen. Het thema waarrond we werken is niet noodzakelijk LGBTQ-gerelateerd, maar de personen waarmee ik werk wel. Ik help hen wanneer ze vastzitten in hun privéleven of op het werk. Dat kan verbonden zijn aan hun LGBTQ-zijn, maar dat hoeft niet per se.”

Kris neemt zijn klanten mee naar de Gentbrugse Meersen, om ze letterlijk en figuurlijk in beweging te krijgen. “Ik houd me niet op in een kantoor, ik ben een wandelcoach. Door te wandelen gaan mensen anders gaan bewegen, en anders denken. Tijdens de eerste twee sessies gaan we op zoek naar de vraag van de persoon: wat is hun doel op korte en op lange termijn? De derde keer gaan we na waar de persoon intussen staat, en of er nog struikelblokken zijn.”

Alert blijven

Met zijn coaching wil Kris de holebi-gemeenschap versterken. “De zichtbaarheid is veel gegroeid, LGBTQ is bijna een hot item geworden. Er is veel meer tolerantie, maar er is ook veel schijntolerantie. Veel mensen blijven in de kast of kruipen terug. Gent is een zeer tolerante stad, het stadsbestuur spreekt zich sterk uit tegen transfobie en homofobie, maar we moeten erop toezien dat het zo blijft. Het is belangrijk om alert te blijven, het is niet omdat we rechten verworven hebben dat ze niet zullen afgenomen worden. Kijk naar Amerika, daar heeft Trump veel holebirechten teruggefloten. Het is belangrijk om weerbaar te blijven.”

Meer info op www.uplancoaching.be.