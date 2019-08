Kringwinkel ontwerpt de ‘teRUGZAK’, een coole boekentas



Sabine Van Damme

10 augustus 2019

16u55 0 Gent Kringwinkel Ateljee lanceert vlak voor het nieuwe schooljaar een eigen boekentas. De teRUGZAK heet die, en hij wordt gemaakt uit gerecycleerde materialen.

Kringwinkel Ateljee doet ook elk jaar mee an de ‘terug naar school-hype’. Ze verkopen toffe schoolspullen aan lage prijzen, met voordeelacties voor studenten. Dit jaar lanceren ze een nieuw product, een rugzak gemaakt uit spullen die niet meer verkoopbaar zijn. De teRUGZAK komt in het assortiment Gentmade. Dat is een eigen accesoirelijn van de Kringwinkel Ateljee, waarin ook al handtassen, brildozen, kussens, tablethoezen en veel meer zitten. Het is tevens een uniek tewerkstellngsproject. “De rug is afkomstig van een bestaande rugzak, en de voorkant is helemaal nieuw ontworpen met originele stoffen en structuren”, zegt Roos De Smet van Ateljee. “De teRUGZAKken worden gemaakt in ons eigen ateljee, en worden het hele jaar door verkocht, niet alleen nu.” Ateljee geeft trouwens de hele maand augustus 20% korting aan leerkrachten, zodat die hun klas kunnen inrichten en lesmateriaal kunnen kopen.