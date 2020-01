Krijgt Delphine Boël nu ook een officieel park in Gent? Erik De Troyer

28 januari 2020

10u45 8 Gent Nu Delphine Boël erkend is als dochter van koning Albert II kan ze misschien wel een park naar zich vernoemd krijgen. Boël heeft al een officieus park in Gent. Toenmalig schepen Guy Reynebeau pleit er nu voor om het park nu ook écht naar haar te vernoemen.

“Toen dat tien jaar geleden in de gemeenteraad werd gestemd veroorzaakte dat toch nogal wat controverse”, legt Reynebeau uit. “Niet in het minst omdat ze haar parkje kreeg in een wijk met niets dan koninklijke straatnamen: de Prinses Clementinalaan, de Koningin Elisabethlaan, de Koningin Astridlaan. Het bleef dan ook bij een officieuze erkenning. Er werd een nepstraatnaambord gemaakt en geplaatst aan de rand van het parkje. Het bord mocht ook niet te echt lijken om te voorkomen dat iemand er ooit de hulpdiensten zou moeten bellen en dat er verwarring zou zijn.”

Het was het buurtcomité van de Prinses Clementinalaan dat besliste om het naamloos stuk groen aan het Parkplein voortaan Park Delphine Boël te dopen. Boël zakte die zaterdag in augustus 2010 hoogstpersoonlijk naar Gent af om ‘haar’ parkje in te huldigen. Ze bracht haar kinderen en man mee voor de gebeurtenis. “Ik heb dan ook geen moment getwijfeld, toen ze me vroegen om mijn naam te gebruiken. Wat ik persoonlijk ook bijzonder leuk vind, is dat het parkje vlakbij het SMAK ligt, als een soort van brug tussen de koninklijke lanen rond het station en het museum. Dat past wel bij mij”, zei ze toen.

Guy Reynebeau vindt dat het moment er nu is om het park officieel te maken. “In Gent proberen we zo veel mogelijk nieuwe straatnamen naar vrouwen te vernoemen en dat is soms wat zoeken. Een straat naar Delphine Boël noemen is geen optie. Dat kan pas als iemand overleden is. Maar het park officieel maken dat moet toch kunnen.”

Maar wat moet er dan op het bord staan? “Tot nu toe stond er enkel ‘Belgische Kunstenares’ op het bord. Dat zal aangepast moeten worden.”