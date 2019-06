Kraker op heterdaad betrapt in Overpoort: “Hij wou een dutje doen” Jeffrey Dujardin

29 juni 2019

In de Overpoortstraat is zaterdagmiddag rond 13 uur een Nederlandse man op heterdaad betrapt toen hij een leegstaand café kraakte. De 31-jarige man brak binnen in Abou Simbel, een leegstaand café, waar hij betrapt werd door de eigenaar van het pand. Die belde de politie. “We hebben de man daar aangetroffen”, zegt de Gentse politie. “Hij verklaarde dat hij niet binnen drong om te stelen, hij wou enkel een dutje doen.” De Gentse politie deed de man handboeien om en nam hem mee. Er is een onderzoek gestart.