Kraanman klautert omhoog om laadbak te stabiliseren, maar dat lukt niet Didier Verbaere & Sabine Van Damme

09 februari 2020

17u44 13 Gent De Antwerpsesteenweg was een tijdlang afgezet ter hoogte van Campo Santo. Reden was een torenkraan op de hoek met de Bloemistenstraat, die vervaarlijk bewoog. De kraanman klauterde omhoog, maar kon de bak niet omlaag brengen. De brandweer kon de bak uiteindelijk vastmaken. De steenweg werd iets voor 19 uur weer open gesteld.

De kraan zelf stond nog stabiel, maar de laadbak die aan de kraan hangt, was gevaarlijk aan het bewegen. De bak dreigde zelfs naar beneden te vallen. De hulpdiensten namen het zekere voor het onzekere en zetten de straat af. Er donderden immers spullen naar beneden.

Ondertussen kwam de kraanman ter plaatse. Die klauterde - bij stormwind - in de kraan omhoog om de bak te laten zakken, om zo de situatie te ontmijnen. Dat hielp niet. De kraanman kon de bak een aantal meter laten zakken, maar niet tot beneden. De kabels waren immers in elkaar verstrikt geraakt door de wind. De bak bleef dus nog een tiental meter boven de grond hangen. De brandweer kwam eraan te pas, en zij slaagden er uiteindelijk wel in om de laadbak aan de kraan zelf vast te maken. Daarna kon de steenweg weer open gesteld worden.