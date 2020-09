Kotstudenten mogen na contact hoog risico zonder voorschrift naar testcentrum AZ Jan Palfijn Wietske Vos

26 september 2020

20u42 0 Gent Gentse kotstudenten kunnen vanaf vandaag in het testcentrum van de Stad Gent terecht na een hoogrisicocontact. Een voorschrift van huisdokter of studentenarts is niet nodig. Bovendien gaat de testcapaciteit in het centrum naar 230 per dag.

Studenten die in Gent op kot wonen en een hoogrisicocontact hadden met een persoon die besmet is met COVID-19, kunnen zich vanaf zaterdag 26 september laten testen in het testcentrum op de site van AZ Jan Palfijn. Dat kan zonder voorschrift van de huisdokter of studentenarts. Een doorverwijzing van de afdeling contacttracing van de Vlaamse overheid of de hogeronderwijsinstelling volstaat.

Een hoogrisicocontact is een contact met een persoon die positief testte, dat minder dan 2 weken geleden plaatsvond, dat langer dan 15 minuten duurde en zonder mondmasker en op minder dan 1,5 meter afstand plaatsvond.

“Studenten kunnen rechtstreeks een test inboeken als ze een verblijfadres in Gent opgeven en op vertoon van hun studentenkaart”, aldus Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en Zorg. “Door snel en vlot te testen, willen we de verspreiding van het virus in het studentenmilieu tegengaan, en worden huisartsen en studentenartsen ontlast. Eerder werd al zo’n simpel doorverwijssysteem voor Gentse leerlingen geïnstalleerd.”

Grotere testcapaciteit

Vanaf volgende maandag, 28 september, worden ook de openingsuren van het testcentrum uitgebreid. Dan kun je er terecht voor een test van 8 uur tot 20 uur. De maximumcapaciteit voor tests in het centrum wordt zo opgetrokken van 150 testen tot 230 per dag.

Omdat de nationale veiligheidsraad mensen die terugkeren uit een oranje zone niet langer aanbeveelt om zich te laten testen, kunnen zij vanaf zaterdag 26 september niet langer rechtstreeks een test aanvragen bij het testcentrum van AZ Jan Palfijn. Zo kan het centrum zijn testcapaciteit ten volle benutten voor mensen die een hoogrisicocontact hadden.

Volgende groepen kunnen terecht in het testcentrum:

- Gentenaars die uit een rode zone komen

- Gentenaars die werden gecontacteerd door de Vlaamse afdeling contacttracing

- Gentenaars die werden doorverwezen door de huisdokter na een hoogrisicocontact

- Gentse leerlingen die werden doorverwezen door het CLB

- Gentse kotstudenten die werden gecontacteerd door de Vlaamse afdeling contacttracing of werden doorverwezen door de hogeronderwijsinstelling.

Iedereen die gecontacteerd werd door de Vlaamse afdeling contacttracing moet op de website gent.testcovid.be met de activatiecode een afspraak inboeken.

Sinds de opstart op 17 augustus 2020 testte het testcentrum op de site van AZ Jan Palfijn in totaal al 3.770 mensen. Het gaat om 868 personen die uit een rode zone terugkeerden, 2.481 personen die uit een oranje zone terugkeerden, 293 personen met een voorschrift van de huisarts en 128 Gentse leerlingen met een doorverwijsbrief van het CLB.