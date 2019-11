Kotstudent steekt WC-rol in brand Wouter Spillebeen

30 november 2019

22u42 0 Gent De brandweer en politie zijn vanavond iets voor 22 uur uitgerukt naar een studentenkot in de Rooigemlaan in Gent. Daar had een student een WC-rol in brand gestoken in de toiletpot.

De brandende WC-rol bracht wat rookontwikkeling met zich mee. De student wilde het vuur zelf blussen met een poederblusser, maar ademde daarbij een kleine hoeveelheid poeder in. Hij werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht het vrijwel onmiddellijk weer verlaten. De brandweer controleerde intussen de badkamer, maar de brand was al geblust. De politie stopt het incident onder de noemer kattenkwaad. “De studenten wilden waarschijnlijk stoer doen”, klinkt het. Volgens de brandweer is er voornamelijk schade door het poeder van het brandblusapparaat.