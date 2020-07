Kortfilm van Gentse animatiestudio gaat online in première Jill Dhondt

02 juli 2020

16u02 0 Gent De kortfilm ‘Ghost Eye’ van de Gentse animatiestudio Volstok is gisteren voor het eerst vrijgegeven aan het grote publiek. Het was de bedoeling om de film te tonen op enkele filmfestivals, maar toen die geannuleerd of uitgesteld werden, kozen de makers ervoor om hun film online vrij te geven.

Volstok doet vaak commercieel werk voor grote namen zoals Telenet, AS Adventure, Jazz Middelheim en Toerisme Vlaanderen. Hun geanimeerde kortfilm staat daar los van, en is deel van hun eigen creatieve werk. Wouter Sel en Thijs De Cloedt hebben vier jaar gezwoegd om hun film rond te krijgen, en zouden die normaal vrijgeven op festivals. “Die zijn ofwel geannuleerd ofwel uitgesteld”, zegt Wouter”, maar snel aanpassen aan een nieuwe situatie zit in ons bloed. We hebben ons releaseplan meteen bijgestuurd met een sterke focus op online.’

De negentien minuten durende animatiefilm ging daarom online in première op Short of the Week, een platform voor kortfilms. Gisteren konden kijkers voor het eerst zien hoe Johnny Supro, het hoofdpersonage met de stem van muzikant Chris Goss, in de onderlaag van de maatschappij leeft. Doorheen de film zie je hoe hij worstelt met de zinloosheid van het bestaan, een drankprobleem en waanzin. “We houden niet van klassieke drieakters of happy endings. Het is interessanter om je publiek minder aangename maar wel aangrijpende plaatsen en emoties te tonen.”

De kortfilm kan hier bekeken worden.