Korte werkonderbreking bij Volvo, door opgedreven productie Sabine Van Damme

27 augustus 2019

11u21 0 Gent In de vroege ochtend hebben de 130 mensen van de materiaalbehandeling bij Volvo Cars spontaan het werk neergelegd. Zij ervaren een verhoogde werkdruk door de herbalans van de productielijnen. “We hebben onmiddellijk met de mensen gepraat, en aanpassingen doorgevoerd waar mogelijk”, zegt woordvoerder Barbara Blomme. Na 2 uur was de staking voorbij.

De vraag naar de V60 en vooral de XC40 is bij Volvo enorm gestegen, en dus moet de productie omhoog. “Er is een herbalans van de lijnen doorgevoerd”, zegt woordvoerder Barbara Blomme. “Dat wil zeggen dat de tijd waarop een bepaald station zijn taak moet afgewerkt hebben, gewijzigd is. En dat heeft uiteraard ook een impact op de materiaalbehandeling, en op de tijden waarop zij materiaal moeten leveren aan de stations.”

Vanmorgen vroeg legden de mensen van materiaalbehandeling spontaan het werk neer. “Vakbonden, directie en personeelsverantwoordelijken zijn onmiddellijk in gesprek gegaan. De belangrijkste klacht was dat de voorbereidingstijd voor de herbalans te kort was, waardoor er nu dus een hoge werkdruk ervaren wordt. Er is een actielijst opgesteld met punten die op korte en langere termijn kunnen worden aangepakt, en er zijn duidelijke afspraken gemaakt, onder meer rond trainingen en communicatie.”

Na twee uur was de werkonderbreking voorbij. De productie viel niet stil, maar de werkonderbreking zal uiteraard wel voelbaar zijn in het aantal auto’s dat deze week zal zijn geproduceerd. De vraag naar Volvo’s, en dan vooral naar de XC40, stijgt momenteel enorm. “Tegen het einde van het jaar zal de capaciteit van het aantal XC40’s verdubbeld zijn”, zegt Blomme. “Dat is een positief verhaal.” Volvo Cars werkt in 3 shifts, met een ochtend-, namiddag- en nachtploeg.