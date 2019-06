Korpschef Gentse Flikken: “Ja er zijn problemen, neen, de Feesten komen niet gevaar” Sabine Van Damme

24 juni 2019

10u50 0 Gent Bij de Gentse politie is men zich zeer bewust van de problemen die er zijn door het personeelstekort. De korpschef en burgmeester Mathias De Clercq hebben dat probleem in februari al aangekaart bij minister De Crem. “Toch verwachten we tijdens de Gentse Feesten geen problemen”, zegt korpschef Filip Rasschaert, “omdat de meeste mensen die dan werken daar zelf voor kiezen.”

De politievakbonden kondigen vandaag in onze krant aan dat ze een stakingsaanzegging indienen voor de zomerperiode, dus ook voor de periode waarin de Gentse Feesten vallen. Toch is de kans dat er een écht ‘flikkentekort’ zou zijn tijdens de Gentse Feesten zeer gering. Heel wat Gentse flikken geven zich immers zelf op om dan te werken.

Toch veegt korpschef Filip Rasschaert de problemen zeker niet onder de mat. “We weten dat we met een beperkte personeelsbezetting zitten op onze interventiedienst”, zegt hij. “Dat zorgt inderdaad voor een hoge werklast en moeilijkheden met de balans werk - privé. Maar we willen als politie wel steeds garanderen dat we burger die in nood is, helpen. Er moet inderdaad capaciteit bijkomen als we alles willen blijven doen. Het volledige korps (wijkdienst, verkeersdienst, recherche, …) zorgt voor de veiligheid van de bevolking in Gent en blijft dit ook met volle engagement doen. Voor het beheer van de Gentse Feesten verwachten we geen problemen, aangezien het hoofdzakelijk politiemensen zijn die zelf gekozen hebben om dan te werken.”

De problemen met het personeelstekort zijn er door de zogenaamde ‘aspirantenmobiliteit’. “Sinds enige tijd kunnen aspirant-inspecteurs niet meer solliciteren voor openstaande plaatsen binnen het Gentse Politiekorps, omdat wij altijd voldoende kandidaten hadden om alle plaatsen in te vullen”, legt Rasschaert uit. “Nu moeten die aspirant-inspecteurs verplicht kiezen uit een lijst met andere werkplekken. Pas na enkele jaren kunnen ze dan naar het Gentse korps komen, als ze dat willen. We krijgen wekelijks mails van aspirant-inspecteurs die bij ons korps willen komen, maar we mogen ze gewoon niet aanwerven, terwijl we er wel het geld voor hebben. We zijn over deze regel in constructief overleg met de vakbonden, er zijn al drie vergaderingen geweest. Komende woensdag is er hierover een nationaal overleg. Er komt nog eens bij dat er minder aspiranten afstuderen dan er openstaande vacatures bij de politie zijn.”

De korpschef en de burgemeester hebben dit probleem ook al aangekaart bij minister De Crem in februari. “Minister De Crem is zich zeer bewust van de uitdagingen op het vlak van rekrutering en selectie, maar ook van de inplaatsstelling van de nieuwe rekruten en de verdere carrièreplanning”, klonk het toen. “Hij zat hierover al meermaals samen met de top van de federale politie, met de vakbonden en met de politiemannen en -vrouwen op het terrein, en maakt er een prioriteit van binnen zijn beleid.”