Korpschef en burgemeester nemen het op voor ‘onterecht beboete jongeren in Brugse Poort’, maar beslissing ligt bij parket. Sabine Van Damme

16 juni 2020

12u31 0 Gent Een tiental bewoners van de Brugse Poort kreeg een coronaboete in de bus nadat ze op 1 mei de politie hadden geholpen bij het inrekenen van een dealer. Die boetes hebben voor een grote vertrouwensbreuk gezorgd. “Maar zowel ikzelf als de korpschef hebben het verhaal van die mensen gehoord, en de korpschef heeft een advies naar het parket gestuurd”, zegt burgemeester Mathias De Clercq.

De Brugse Poorters reageerden verbolgen op hun coronaboetes die ze in de bus kregen. Ze gaven aanleiding tot dit artikel, en ook tot een open brief, gericht aan de burgemeester en de korpschef. Die hebben dat signaal opgepikt, zo blijkt nu na verschillende vragen in de commissie. “Ik heb met die jongeren contact opgenomen, en de korpschef heeft dat ook gedaan”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Allebei hebben we afzonderlijk naar hun verhaal geluisterd. De korpschef heeft, zoals we dat van hem gewoon zijn, onmiddellijk laten onderzoeken wat daar juist gebeurd is. Op basis van dat onderzoek heeft hij een advies gestuurd naar het parket. Vanuit zijn functie mag hij dat doen. Ook ik heb de brief die de jongeren mij gestuurd hebben aan het parket bezorgd. Uiteraard kunnen wij als stad of als politie de uitgeschreven coronaboetes niet zomaar kwijtschelden. We leven in een rechtsstaat, en zo werkt dat niet. Het is het parket dat zal oordelen over dit dossier. Maar de korpschef stuurde aan het parket dus wel zijn visie op de feiten door. Het is nu afwachten wat het parket beslist.”