Korpschef denkt dat personeeltekort tegen mei opgelost raakt Sabine Van Damme

14 oktober 2019

20u18 0 Gent “Het is nog tanden bijten tot april of mei, maar tegen dan moet het ergste voorbij zijn.” Dat zegt korpschef Filip Rasschaert over het nijpende personeelstekort in zijn korps.

De burgemeester gaf toestemming om extra politiemensen aan te werven, en heeft daar ook budget voor vrijgemaakt. Maar die krachten liggen uiteraard niet voor het grijpen, en bij de politie geldt een heel ingewikkeld systeem rond het toewijzen van nieuwe flikken aan korpsen. “Maar nu weten we dat er 29 kandidaten zijn voor de 26 vacante plaatsen die we bij interventie hebben. Die mensen zitten nu op school. Tegen mei 2020 zullen er 38 mensen extra in ons korps zijn bijgekomen. We hebben dat ook intern gecommuniceerd.”