Korenmarkt strikt Laura Tesoro, en ook Margarita van The Voice komt Sabine Van Damme

04 juni 2019

13u08 0 Gent De Korenmarkt heeft – naast Praga Kahn – nog een paar leuke naam uit de mouw geschud. De populaire Laura Tesoro komt naar Gent, net als Coco Jr, Paul Michiels en Jelle Cleymans.

De Gentse Feesten naderen, en dus worden steeds meer namen gelost. Dé verrassing van die jaar staat nog steeds op naam van de Korenmarkt, met Praga Kahn op maandag 22 juli. Maar Tineke De Rijck en haar team wisten ook Laura Tesoro te strikken. Deze jonge artieste was al populair, maar na haar deelname aan het tv-programma Liefde voor Muziek is ze echt ‘hot’ in muziekland. Laura komt op donderdag 25 juli. Ook de openingsavond zal meteen raak zijn, met de Negenduust All Stars, met allemaal Gentse artiesten, gaande van Collieman, Bert Verbeke en Isabelle A tot White Bird, Fatih en Berla. Ook The Voice-finaliste Margarita zal daarbij haar opwachting maken.

De laatste avond, zondag 29 juli, mag Jelle Cleymans de boel op stelten zetten met zijn 6-koppige El Bandido’s. Cocojr brengt zelfs 11 mensen mee voor zijn All Stars XL, op 27 juli. Paul Michiels is er op 21 juli, met de Q-some Band.

De Korenmarkt fietst verder ook door enkele decennia. De muzikale parels van de jaren ’70 worden gebracht door That 70’s Band, met Govert Deploige en Maxine Michiels – de dochter van Paul – op 21 juli. Millie Vanillie moet op 24 juli de grootste openluchtfuif van het jaar op gang trekken, met ‘The 90’s’. Retro dj’s, dansers en live acts als 2 Fabiola, Sylver en Bart Kaëll zorgen voor een nostalgische fun trip vol meezingers!

Opvallend is dat het startschot elke dag al voor de middag wordt gegeven, zo rond 11.30. Dikwijls gebeurt dat met puur Gents amusement, zoals een café chantant en Gentse sketches. Met TalGent is er opnieuw een talentenjacht voor kinderen in de namiddag, al zijn er ook varianten. Er wordt ook gezocht naar talent bij 65-plussers én bij mensen met een beperking. De laatste avond vertrekt traditioneel de Kaarskensstoet, die op het podium van de Korenmarkt de Feesteneditie 2019 zal uitblazen.