Korenmarkt organiseert gratis kinderworkshops in de Ray Sabine Van Damme

21 juli 2020

18u31 0 Gent Een massa folders van het Van Eyckjaar die gedoemd waren om in de vuilnisbak te belanden, zijn gered door de organisatoren van de Gentse Feesten op de Korenmarkt. Zij gebruiken ze nu voor gratis kinderworkshops rond het thema Van Eyck.

In de Ray, de glazen constructie tegen de Sint-Niklaaskerk in Klein Turkije, kunnen kinderen tussen 5 en 12 jaar elke middag van 14 tot 16 uur terecht voor een knutselworkshop. Die draait telkens rond het thema Van Eyck. Vandaag maakten de kinderen eigen impressies van triptiekjes, morgen mogen ze lamsoren maken (echte, niet het gerecht). De workshops zijn gratis, er mogen 20 kindjes tegelijk deelnemen, en er is begeleiding – met mondmasker – voorzien. Nanou (6) vond het alvast een geweldig leuk initiatief. Het eerste wat zij op haar drieluik kleefde, was een krokodil.