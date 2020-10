Koppel riskeert tot 10 maanden cel voor 8 diefstallen bij Colruyt Dylan Vermeulen

08 oktober 2020

11u25 1 Gent Een Gents koppel stond vandaag terecht voor 8 winkeldiefstallen die allemaal gepleegd zouden zijn in de Colruyt over een periode van enkele maanden. De advocaat van de vrouw pleitte dat de vrouw gedwongen werd door haar tirannieke man. “Als ze niet luisterde naar hem, zou hij haar slagen.”

Het koppel stal voornamelijk levensmiddelen, waaronder voedsel. De manier waarop het koppel te werk ging was steeds dezelfde: de vrouw moest haar grote handtas meenemen naar de winkel en deze openzetten in de winkelkar. Haar vriend verstopte vervolgens goederen in de handtas en de vrouw stapte ermee naar buiten.

Volgens de advocaat is het koppel sinds juli uit elkaar. “Mijn cliënt heeft de gewelddadige en driftige relatie eindelijk achter haar gelaten. Ze heeft mij verteld dat ze eigenlijk blij was dat ze betrapt werden, zodat er een einde kwam aan de diefstallen”. De advocaat vroeg dan ook de vrijspraak voor de vrouw.

De rechter wil de vrouw eerst spreken aangezien zij, net als de man, niet aanwezig was in de rechtbank. “Ik wil het verhaal uit haar mond horen. Er is voorlopig ook nog geen teken geweest van terugbetaling van de schade. Dat zou een eerste stap zijn in de juiste richting.”

Volgens de advocaat is dat geen enkel probleem voor de vrouw, zij staat er absoluut voor open. “Ze zal zo snel mogelijk een eerste betaling doen. Het heeft vertraging opgelopen omdat zij onder budgetbeheer valt, maar ik ben zeker dat dat in orde komt.”

De procureur vorderde voor de man een gevangenisstraf van 10 maanden, voor de vrouw werd 6 maanden gevraagd.